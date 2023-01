Juncos Hollinger Racing presentó en sociedad a Agustín Canapino

El Juncos Hollinger Racing presentó en las últimas horas a sus pilotos y autos para la temporada 2023 de la IndyCar, la competencia de monoplazas más importante de los Estados Unidos, con la destacada presencia del argentino Agustín Canapino.

El arrecifeño será la gran novedad del equipo que comanda el argentino Ricardo Juncos, con sede en Indianápolis, decisión que se tomó semanas atrás luego de la gran impresión que dejó el piloto nacional tras sus pruebas pruebas sobre el Dallara-Chevrolet.

"Ni en el mejor de los sueños pude imaginar algo así. Estos son los momentos que me acuerdo de todo lo que me tocó vivir, todo lo que tocó sufrir y pasar, fue duro pero gracias a todo eso, hoy puedo llegar acá, sin tener a mi papá conmigo, remándola solo como me tocó siempre, pero con mucha pasión, sacrificio e ilusión”, expresó Canapino.

A sus 32 años, y luego de una extensa y exitosa trayectoria en el automovilismo nacional, Canapino dará el salto a las grandes ligas, algo impensado por estos días para un ya experimentado volante, sin experiencia previa en Fórmulas.

“Desde aquel chico que no pudo correr en karting y sólo podía desquitar su pasión con los simuladores, a tener hoy esta oportunidad, es algo hermoso y quiero disfrutar cada segundo, dure lo que dure, pase lo que pase. Allá vamos, será difícil, duro, me va a costar y no se como terminará, pero les juro que estoy poniendo y voy a poner el 100% de mí, cada día, cada prueba, cada carrera”, destacó sobre su exitosa campaña", agregó en sus redes sociales.

Junto a Canapino lució el británico Callum Ilott, su compañero de estructura, quien afrontará la segunda temporada junco al team con sede en Indianápolis, como también el nuevo diseño de los monoplazas que alistará Juncos desde el 5 de marzo, en San Petersburgo.