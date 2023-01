Gran Hermano 2022: Daniela blanqueó el fin de su relación con Thiago

Como cada sábado, los nominados de la semana tuvieron la que puede ser su última cena en la casa de Gran Hermano 2022. Así fue que ayer Daniela, Agustín y Lucila tuvieron su comida a solas en la previa de la gala de eliminación.

Los tres nominados de esta semana comparten algo en común: fueron eliminados por el público y regresaron a la competencia en la etapa de repechaje. Agustín y Daniela fueron los más votados en ese entonces, mientras que Lucila "La Tora" había quedado en tercer lugar y pudo ingresar debido a la expulsión de Juliana.

Con la ventaja de conocer la dinámica puertas afuera, conocedores de cómo sus actos rebotan en las redes sociales y en los programas de televisión, volvieron al juego hace poco más de un mes, y ahora vuelven a estar en la cuerda floja.

En ese panorama, Daniela hizo referencia a su relación con Thiago, que ya dejó el reality y con quien tuvo unos cuantos idas y vueltas dentro de la casa.

Días atrás, el joven de González Catán habló del vínculo entre ambos durante un programa de streaming online. Allí manifestó que cambiaron muchas cosas, aunque él reconoce que espera encontrarla en cuanto salga, ya que “la considero mi novia”, aunque reconoció que “por momentos es intensa”. “Estamos esperando a ver qué pasa, yo no tengo problema en llevarla a mi casa y que conozca a mis hermanos”, explicó.

En la cena con sus compañeros, la oriunda de Moreno pareció tener planes diferentes a juzgar por sus palabras. Después de agradecerle al público la posibilidad de reingresar a la casa –“Le debo a ellos todo, no me voy a olvidar nunca y por eso jugué y fui clara y sincera”–, Daniela empezó a adentrarse en su vínculo con el cartonero.

“Cuando le tocó irse dije ‘qué cagada’ porque Thiago era un gran sostén dentro de la casa y necesitás a tus pilares acá adentro. Quieras o no, siempre a alguien tenés que tener”, analizó. “En ese momento mi pilar era Thiago, o creía yo que era él. Y al no estar más, la casa me dio una oportunidad para descubrirme como mujer”, continuó.

Entendí que también puedo sola, disfruté, y entendí que la relación más larga y más fiel va a ser conmigo misma que nunca la tuve. Siempre estuve con alguien al lado y hoy elijo estar tranquila y sola”, aseguró.

Con estas palabras, parece poner fin a su relación con Thiago, que comenzó los primeros días de la casa, tuvo una distancia cuando ella quedó en placa y él no la salvó, y más tarde vivió una segunda parte con su vuelta.

Solo resta saber si esta noche Daniela, Lucila o Agustín tiene la mayor cantidad de votos del público para ser eliminado de la casa.(Teleshow)