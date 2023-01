Coti, de Gran Hermano, respondió a las críticas por sus canjes: "La que puede, puede"

Días atrás se filtró en Twitter cuales son los precios que pide Coti Romero, la exintegrante de Gran Hermano 2022, para realizar canjes en sus redes sociales. Debido a los altos precios que requería para hacer publicidad, los usuarios de internet iniciaron un debate y la exhermanita respondió.

“Hay gente mala. Vi comentarios que decían que me creía Lady Di. Les quería decir que si no saben, no opinen, pero para qué me voy a calentar”, comenzó su descargo. “Soy influencer desde hace mucho. Obviamente que no es lo mismo trabajar solamente en Corrientes. Imaginate que en ese tiempo se cobraba ya buena cantidad de plata. Ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar”, explicó.

Según las imágenes que se filtraron, la correntina estaría cobrando 50 mil pesos más el producto que se quiera publicitar en cada historia que se publique en Instagram. Además, la publicación o reel dentro del feed de la ex gran hermano costaría 200 mil pesos.

“La gente habla porque no sabe y porque es gratis. Entonces, dije, 'que hagan lo que quieran'. Si les gusta bien, y si no también porque son mis precios y lamentablemente la que puede, puede”, disparó Coti contra los haters.

Por otra parte, la correntina aclaró que los valores de las publicaciones es solo por la imagen y no incluye la realización de sorteos y que, en caso de que no haya intercambio de productos, los precios de la publicación serán más elevados.

Además, no solo los precios de publicidad de Coti se filtraron, sino que también los de Thiago Medina, quien fue su compañero en la casa. Sin embargo, los valores entre ambos hermanitos eran muy distintos y esto alimentó la polémica. Según la imagen, Thiago cobraría 1000 pesos por cada historia y 1500 por una foto en el feed. (NA)