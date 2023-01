Suspenden a rugbier argentino por regalar una banana podrida

El pilar internacional del Treviso, Iván Nemer, nacido en Argentina, fue suspendido hasta final de temporada por la Federación Italiana de Rugby (FIR) luego de que una investigación determinara que fue este rugbier quien le regaló una banana podrida en Navidad a un compañero de origen guineano.

Tras esta decisión del Tribunal Federal, Nemer (24 años, 11 partidos como internacional) quedó suspendido hasta el 30 de junio y el rugbier renunció a recurrir a la FIR para apelar esta sentencia.

El pasado 21 de diciembre, el pilar internacional italiano Cherif Traoré (28 años, 10 partidos como internacional) denunció en su cuenta de Instagram que un día antes había recibido envuelta una banana podrida en un intercambio de regalos que los miembros del equipo realizaron de forma anónima en vísperas de la Navidad pasada.

"No solo es algo impactante, sino que lo que más me dolió fue ver a la mayoría de mis compañeros riendo. Como si fuera normal", denunció entonces el jugador desde las redes sociales. Estoy acostumbrado, o más bien he tenido que acostumbrarme, a poner buena cara cada vez que escucho bromas racistas, pero lo que pasó ayer fue diferente", afirmó.

Su club, que reiteró en todo momento su "firme condena a toda expresión de racismo", explicó que todo el plantel y el cuerpo técnico se disculparon ante Traoré.

En su comunicado, la FIR precisó que para definir la sanción de Iván Nemer se consideró “el deseo (del jugador) de aclarar lo que había ocurrido, las disculpas presentadas a su compañero, el reconocimiento del daño causado con su comportamiento a la imagen del Benetton Rugby, a la del rugby italiano y a la del deporte en general, así como el comportamiento ejemplar que siempre tuvo el deportista dentro y fuera del terreno de juego durante su carrera".

"El racismo nunca tuvo y nunca tendrá ningún papel en mi vida, así como no tendría que tener ningún papel en la vida de nadie (...) Vengo de un país multicultural como Argentina, en el que las culturas se entremezclan desde hace más de un siglo", recordó Nemer, citado en el mismo comunicado.