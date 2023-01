La picante respuesta del Kun Agüero al sueco Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic había declarado en contra de algunos jugadores de la Selección Argentina por el Mundial, a excepción de Lionel Messi, diciendo, básicamente, que se habían portado mal, que no se los podía respetar y que nunca más iban a ganar nada.

Ante esta declaración del sueco, Sergio Agüero no hizo esperar su respuesta, utilizando la plataforma Twitch y contraatacando directamente.

"Me acuerdo que jugamos contra el United, Manchester City. Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar. Me parece que es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales", respondió el Kun.