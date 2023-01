Cortaron el alambrado que protege el yacimiento de huellas fósiles

Desconocidos cortaron el alambrado que impide el paso de vehículos por la playa a la Reserva Provincial Pehuen Co-Monte Hermoso, donde existe un yacimiento con huellas prehistóricas, según denunció la geóloga y paleontóloga puntaltense Teresa Manera.

Manera fue la encargada de estudiar y conservar el yacimiento de huellas de Pehuen Co, descubiertas por su marido en 1986 y que tienen entre 12.000 y 28.000 años de antigüedad. Por su trabajo, recibió el reconocimiento de la comunidad científica mundial.

Contó que el guardaparques encargado de la reserva le comentó que la semana pasada repararon los alambrados cortados en el área 2, que va desde la bajada del Arbolito hasta el limite con Monte Hermoso, y que a los pocos días encontraron que los habían volteado con vehículos desde el lado de Monte.

El tránsito está prohibido por ese sector y estos alambrados están colocados en un sector de 5 kilómetros de extensión donde con más frecuencia se observan huellas, para evitar la circulación descontrolada de vehículos por la playa y los médanos, a fin de evitar dañar las huellas, cuidar la flora y fauna del sector y minimizar la erosión costera.

"No sé si muchos saben que entre Pehuen Co y Monte Hermoso se extiende por muchos kilómetros un yacimiento con cientos de huellas de aves, mamíferos y humanos. Como sobre la costa el mar erosiona suelen aparecer a veces afloramientos con huellas, otras veces los vientos y el agua depositan arena que los cubre y no los podemos ver. ¡Pero las huellas siguen ahí abajo!", escribió Manera en las redes sociales.

Agregó que esas huellas "nos cuentan de un tiempo no tan lejano, en el que grandes animales (mastodontes, megaterios y osos) convivían con pumas, zorros, guanacos, ñandúes, flamencos, chorlitos y otras aves que aún existen en la zona. Nos demuestran cómo un cambio climático hace unos 10.000 años, al mismo tiempo que la llegada de los humanos a la región, provocó la extinción de la fauna de los grandes mamíferos".

"Lamentablemente, hay solo dos guardaparques para cuidar las áreas 1 y 2 (Coronel Rosales) y uno solo para el Área 3 (Monte Hermoso). Se necesitan unos cuántos más al menos para las temporadas de mucho turismo", reclamó.