Bizarrap ingresa al Top 10 de Billboard junto a Shakira

El productor argentino Bizarrap ingresó por primera vez entre las primeras diez del #HOT100 de Billboard, el ranking musical más importante de Estados Unidos, mientras conserva su segundo lugar en el ranking mundial de Spotify y acumula casi 200 millones de vistas en YouTube.

La Bzrp. Music Sessions #53 junto a Shakira debutó en el puesto número nueve, mientras se mantiene segunda en el ranking global de Spotify por detrás del último single de Miley Cyrus, titulado Flowers, que también domina en el de Billboard.

Mirá también: Quién es la joven diseñadora que hizo la animación del video de Shakira y Bizarrap

Bizarrap y Shakira superan a As It Was de Harry Styles entre los diez más escuchados en una lista que tiene a nombres internacionales como Taylor Swift, Sam Smith, The Weeknd, Drake y 21 Savage.

Según los datos oficiales de Spotify, es el primer argentino en alcanzar la cifra de 50 millones de oyentes mensuales, con una posición que lo ubica entre los 35 artistas más escuchados del mundo. (NA y La Nueva.)