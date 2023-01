Mientras Bahía sufre el verano, Monte Hermoso disfruta en una burbuja

--Hola José María, te manda saludos Rapallini.

--Mirá, es una copa que no existe, pero me preocupa porque no es la primera vez que nos pasa algo así, como dicen por Núñez, llegó la hora de tener la guardia bien alto. Igual Ustedes este año son una potencia, más de 30 millones de dólares en refuerzos, ya está todo dicho.

--Ja, ja, veo que seguís con ganas de mufarnos.

--Para nada este año es todo de ustedes y de Racing. Así que mejor pasemos a nuestras cuestiones. ¿Te parece?

--Dale, si bien resulta obvio que el tema económico de la semana volvió a ser el dólar, hay otras cosas dando vueltas que impiden un panorama positivo, sobre todo en lo que hace a una baja de la inflación o desaceleración del aumento de los precios.

--Contame.

--Mirá, en algunos rubros, las multinacionales siguen con promedios de 5/6% mensual, lo que hizo cerrar el año entre 115 y 120% promedio. El problema de abastecimiento seguirá, por lo que resulta dificil aventurar una baja de la inflación.

--Me querés decir que si el que importa no ingresa productos, la escasez de algunos artículos hará subir los precios irremediablemente.

--Claro, pero por otro lado, si te dejan ingresar pero tu pago es a 180 días, ¿cual es el costo?, la cotización futura dentro de 180 días, lo cual también genera aumento de precios. En realidad, hace rato estamos viviendo esto, o quizás peor que antes.

--Juan, me parece que el tema comercial bahiense está bastante apagado en esta quincena ¿no?

--Si, tal cual, a diferencia de Monte Hermoso, donde todos los locales trabajan muchísimo, esta quincena es muy floja en Bahía, se siente en lo económico. Hay mucha gente afuera de la ciudad.

--Bueno, pero algo seguro tenés.

--No creas, aunque quizás te interese saber que hay dos tradicionales locales gastronómicos con grandes remodelaciones.

--Por supuesto, contame.

--Café Martínez y el restaurante Oliva cerraron y están con grandes obras.

--Buen dato. Del bodegón que abre frente a la estación, en Cerri al 800, ¿sabés algo más?

--Sí, me aclararon que el Negro Scarano no es el dueño, sino Raúl Alberto Haag, del Milanesa Club. Acordate que el año pasado te conté que el Negro no vuelve a la actividad, sino que sigue adelante con su tarea de gerenciamiento y asesoramiento gastronómico.

--Perfecto, pero dame más datos de ese nuevo local.

--Lo positivo, además de sumarle a Bahía una nueva propuesta, en este caso de milanesas gigantes y parrilla, es que, al menos hasta unos días atrás, estaban tomando empleados.

--Felicitaciones porque todavía hay gente que emprende y porque esa zona de la ciudad de a poco va mejorando. ¿Me equivoco?

--No te equivocás. En realidad ni por asomo mejoró lo que un intendente había pronosticado varios años atrás, pero va queriendo. Esa zona ya cuenta con la Cervecería Otto, el Miravalles que explota de gente todos los días, La Viscaya con remodelaciones... ojalá termine cambiando la fisonomía de esa zona tradicional de Bahía.

--Bueno sigamos.

--José María, ¿sabías que nuestro amigo, el Colo del Noroeste, tiene ganas de tomarse unas vacaciones en Bariloche?

--No me extraña, ha mejorado mucho su poder adquisitivo.

--Ja, ja. Es verdad, y en este caso tiene intenciones de ir con su familia unos días al lujoso Complejo Hotelero Prisma, que cuenta con grandes vistas vidriadas al lago Nahuel Huapi y está ubicado en una de las calles principales de la ciudad rionegrina.

--Bueno, pero andá al grano, seguro que alguna perlita de ese tema trajiste.

--Me conocés bastante. Lo mas novedoso es que ese hotel, a punto de ser terminado, es de un bahiense, el mismo que junto a su familia llevan adelante una empresa muy importante de la ciudad, ubicada en avenida Colón al 2100. Por ahora no puedo tirarte más data.

--Me dejás en medio del río amigo…

--Sólo te puedo decir que es de un tradicional empresario local que decidió invertir unos cuantos dólares en ese complejo.

--Bien, sigamos. Raro que no te hayas dado una vuelta por la costa.

--Sí, alguna escapada me hice, pero por la zona.

--Monte está que explota ¿no?

--Sí, muy buena temporada, aunque con los males propios de estar inundada de gente, por ejemplo el tema de la provisión de agua.

--Me imagino. Les mandamos el problema para allá.

--Ojo que según dicen, a diferencia de décadas pasadas, el 70 por ciento de los turistas no proviene de la región, sino de otras provincias. Los números vienen de la Muni.

--Buen dato, pero seguí con el tema del agua.

--Ok. Te decía que en Bahía, afortunadamente, no estuvimos en alerta roja, pasamos bastante bien el período crítico, pero en Monte se hace sentir y hay muchas quejas.

--Sí, es lógico que en una temporada tremenda estos problemas aparezcan, pero también están los que dicen que con el valor de las tasas podría hacerse más para mejorar un servicio que es municipal.

--Te diría que son problemas propios del enorme crecimiento que ha tenido la localidad. En el caso del agua, cuando sorprende una ola de calor, con muchísima gente, se vacía la cisterna de 1 millón de litros y no se puede recuperar. Hoy por hoy hacen falta obras millonarias y la Muni no les puede hacer frente. Si bien ha venido recibiendo un fuerte apoyo de Nación y Provincia, esos recursos fueron para otras áreas.

--Se había hecho una cisterna al lado del barrio Las Dunas ¿no?

--Sí, y antes otra al lado de Monte Hermoso del Este, pero evidentemente no alcanzan a hacer frente a un consumo elevadísimo, sobre todo por la gran cantidad de gente.

--Y en cuanto a la energía eléctrica, me dicen que también hubo cortes.

--En este caso, acordate que en 2012 se inauguró una nueva línea de 132 kva que reemplazó a la de 32 kva. Por entonces se dijo que iba a solucionar el problema de cara a los próximos 30 años, pero fue tal el crecimiento urbano que apenas llegó a los 10.

--¿Y ahora?

--Ahora se puso en funcionamiento otra, que costó unos 6 millones de dólares, pero por ahora no hay recursos para adecuar la red de distribución. El otro día la Muni se reunió con la gente de la Cooperativa Electrica para analizar el tema.

--Este sería el costado negativo de una temporada que está siendo inolvidable, ¿no?

--Tal cual. Un comerciante, montehermoseño de toda la vida, me dijo que nunca había visto una temporada tan buena como la del año pasado. Sin embargo, me aclaró que esta apunta a ser incluso mejor. Falta febrero, pero las expectativas son buenísimas.

--¿Para tanto?

--Sí, incluso te diría que Monte vive en una burbuja a nivel país.

--¿Por?

--Porque todos los negocios trabajan, todo esta lleno de gente consumiendo y hay pleno empleo, incluso con un grave problema de falta de personal

--¿En serio?

--Si, varios comerciantes me dicen que falta gente en todos lados y si querés te comentó un caso que fue público y generó alguna polémica.

--¿A ver?

--Me refiero al de una conocida verdulería de calle Faro Recalada donde el dueño tuvo cerrada a la venta minorista durante varios días de enero, por falta de personal. Sí trabajó a nivel mayorista.

--¿Raro no?

--Sí, incluso en Facebook ante los comentarios que lo cuestionaban por supuesto mal pago o maltrato de personal, él contestó que habían puesto varios avisos y nadie se presentó, tan siquiera, a preguntar cuánto le iban a pagar. Incluso aclaró que lo primero que hacen es poner al personal en blanco, pero siempre les rechazan esa propuesta porque no pueden seguir cobrando los planes sociales.

--Tema polémico, es verdad.

--Y sí. Puede ser que a la gente de Monte no les interese porque ya tiene su empleo todo el año y, en el caso de Bahía y la zona, el costo de los alquileres puede resultar un escollo para radicarse en plena temporada. Realmente este tema tiene muchas aristas, pero varios comerciantes me señalaron que les cuesta muchísimo conseguir gente para trabajar.

--Demás está decir, entonces, que el panorama comercial es muy bueno.

--Si claro, todo está explotado, laburan todos los negocios. Como te decía, Monte vive una especie de burbuja. El otro día en la desembocadura de Sauce Grande en el mar no había lugar dónde estacionar un vehículo.

--Pero si salís a cenar los precios deben ser saladitos.

--Evidentemente hay un 50 por ciento del país muy pobre y un 50 por ciento que tiene para gastarla porque te sentás en un restaurante (todos están llenos) y una cena para cuatro personas ronda los 20 mil pesos.

--Bueno, sigamos con otros temas de Monte.

--Dale, pero podrías pedirle a Tito otro par de cortados, venimos atrasados en ese aspecto amigo.

--Es verdad, contá con eso, pero seguí tirando novedades.

--Te decía antes que la temporada es muy buena. Arrancó el 28 de diciembre y no paró más. Fijate que siempre decae un poco hasta el 5 o 6 de enero, pero en este caso no hubo interrupción. Che, ahora que me acuerdo, si te interesa tengo data de un gran proyecto que se viene en pleno centro de Monte Hermoso.

--Claro. Avanti.

--Sobre la peatonal Dorrego, entre avenida Argentina y Faro Recalada, van a construir un gran edificio.

--¿Me hablás de los lotes que ocupan la expista de kartings y una tradicional casona?

--Exacto amigo, con frente a las dos calles y sobre la peatonal Dorrego. Lo hará el ingeniero Rubén Valerio, exsecretario de Obras Públicas de Bahía. Será por fideicomiso y comenzará luego de la temporada.

--Quiero detalles.

--Va a tener una línea de locales abajo, dos pisos de cocheras más arriba y encima varios pisos de departamentos.

--Ahora que me acuerdo, ¿qué pasó con La Marisquería de calle Faro Recalada?

--Desapareció. Se terminó el contrato y el dueño del terreno no se lo renovó. Entonces, el dueño del local se fue. pero antes le dejó una sorpresa: como él había levantado el local, decidió “llevárselo”, es decir, demoler todo y no dejar absolutamente nada.

--Quién era el dueño de La Marisquería.

--Una familia de Mar del Plata que vive saliendo de Monte Hermoso, cerca del puente.

--Ya que hablas de esa zona podrías tirar algunos datos sobre el barrio Los Eucaliptus. Vi que no para de crecer.

--Fijate que un terreno ahí vale entre 500.000 y 800.000 pesos, mientras que en Monte Hermoso, donde vayas, cuesta unos 30 mil dólares. Ya hay más de 200 familias viviendo, el lugar está creciendo sin un ordenamiento y me parece que el municipio de Dorrego, a donde pertenece, mucha bolilla no le da.

--En Monte también se sigue construyendo mucho…

--Y en Sauce Grande ni te cuento, es tremendo lo que ha crecido y por eso tiene graves problemas con el abastecimiento de energía eléctrica y agua. La obra de llevar energía cuesta más de 200 millones de pesos.

--Me imagino que, como suele suceder, quien compró un terreno a 15 mil dólares sabiendo que no tenía luz, agua, ni calle, hoy exige todo.

--Es así. Donde menos te imaginás hay casas.

--Che, en el centro de Monte ví mucha zona de estacionamiento medido y muchos inspectores haciendo multas, pero, sobre todo sobre en la costanera, en cada bajada no hay boxes para estacionamiento.

--No sé si hay uno por cuadra, pero cada dos creo que sí. Seguramente son pocos, aunque tengo entendido que el tema será analizado.

--Ya que estamos con la costa, podrías comentarme algo de Pehuen Co también.

--Dale. ¿Vamos con una de cal y una de arena?

--Lo que quieras.

--Bueno, me enteré que está próximo a comenzar un gran emprendimiento urbano, muy por encima de lo que se ha venido construyendo en ese balneario.

--¿A ver?

--Se llamará complejo Oasis del Bosque y consta de 32 departamentos de entre 100 y 130 m2 de primera categoría. Tendrá SPA, gym, restaurant-bar, minimarket y estará ubicado en calle 5 y 10, a dos cuadras de la playa.

--Tremendo proyecto por lo que me decís, y seguro estará a tono con el cuidado del entorno natural y la tranquilidad que caracteriza a Pehuen Co.

--Sí, fíjate que el sistema de efluentes será por biodigestor y las unidades, de hasta tres plantas, irán acompañando la geografía del terreno, es decir, sin cortar las dunas.

--¿Quien lo hace?

--Me dijeron que Iron Tech, grupo iniciador de El Oasis, el primer emprendimiento grande, tipo apart, de la localidad.

--Bueno, pero me dijiste que había otra novedad de Pehuen Co que no era buena.

--En realidad no es nueva porque me refiero al basural, realmente es un desastre el mosquerío, el riesgo de incendios y el foco de contaminación que evidencia un predio que nunca pudo ser acomodado por las sucesivas administraciones municipales. Se tiran restos secos, restos de pescado, residuos domiciliarios, desechos de poda, todo sin un orden y mezclados.

--¿Y la localidad cómo está?

--Bien, en esta temporada evidencia un 90/95 por ciento de ocupación, pero pese a algunas falencias, que siempre vas a encontrar, la gente la prefiere por el bosque y la tranquilidad: dos tesoros de Pehuen.

--¿Y el comercio?

--El centro, es decir calle Brown, lo vi bastante bien y en la playa hay tres paradores donde han invertido, más un par de restaurantes alejados que tienen buena carta.

--¿Algún otro tema dando vuelta?

--Sí. Seguro te enteraste que el viernes el Ministerio de Trabajo clausuró la planta donde se realiza la Verificación Técnica Vehicular debido al ingreso de agua a las instalaciones y por el peligro que eso genera para los empleados.

--Sí, ¿tenés algo más?

--Efectivamente. En 2018 ya le habían anticipado a la empresa que tenía inconvenientes con esa línea de electricidad.

--Es decir, que no pasaba la VTV.

--Exacto. Pero ellos señalaban que no hacían nada porque la Provincia no les renovaba el contrato. Y por otro lado, hay riesgo que ceda la platea por donde caminan los operarios por el movimiento de tierra que generó la obra de la ruta 33.

--¿Y qué les exigen?

..Que revean la situación que está originando el movimiento del piso y la puesta a tierra de la totalidad de las máquinas que utilizan.

--Bueno, ¿algo más antes de ir levantando campamento? Me imagino que con las lluvias de los últimos días cambió el ánimo de los productores agropecuarios.

--Sí, es cierto lo del agua, siempre lo es para el todo el sector, pero soy generoso si te digo que a quienes habían sembrado trigo les llegó tarde. Los números finales de la cosecha 2022/2023 son impresionantes y las consecuencias en las economías regionales se extenderán hasta la próxima campaña.

--Tiráme algunos datos, a ver…

--En el país se esperaba una producción de 23 millones de toneladas y al final se cosecharon 12,4. Y el rinde, que fue de 2.300 kilos por hectárea, también anduvo por el piso, como el peor desde 2009, y perdió el 34,5% respecto de la campaña 21/22.

--¿En nuestra zona pasó lo mismo?

--No exactamente y el impacto, si bien también importante, fue menor. De acuerdo con los datos de la Bolsa de Cereales local, se cosecharon 3,9 millones de toneladas, cuando en la campaña previa habían sido 5,3 M/T. Y el rinde cayó a 2.600 kilos, que es casi el 24%.

--Y menos dólares para el fisco también…

--Claro. En la campaña 2021/2022 el trigo exportó por casi 5.200 millones de dólares. Ahora hay mejor precio, pero apenas pueda llegar a los U$S 2.300 millones. Y antes de que me lo preguntes: no faltará pan en la mesa de los argentinos.

--Bueno, zarpemos, pero si vas por Donado–Belgrano no te olvides de caminar con cuidado.

--¿Por?

--Porque el lunes empiezan las obras de la semipeatonal, entre San Martín y Brown.

--Anotado. Hasta el próximo domingo entonces.