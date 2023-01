Roy Altamirano: "No me gustaría entrar al playoff solo para la fotito", aseguró

No está muerto quien pelea. No hay otro pensamiento posible por estas horas para el bahiense Roy Altamirano en vísperas a la reanudación del Campeonato Estival de Midget 2022/23.

El Gatito encara con mucho entusiasmo y con sed de revancha el tramo final de la etapa regular, que esta noche, si el clima lo permite, cumplirá con la disputa de la novena función del certamen veraniego.

Un deslucido comienzo de campeonato lejos estuvo de hacerle tirar la toalla al menor de la dinastía. Junto a los suyos, el Gatito doblegó esfuerzos y ello tuvo su recompensa en la pasada competencia, disputando su primera final del ciclo.

Asegura Roy que esa inyección anímica (corrió todas las instancias de la noche) es el puntapié para empezar a conseguir cosas importantes con la nueva estructura mecánica puesta en pista para dicha oportunidad.

“Mejoramos un poco el auto en el receso, no se paró de trabajar. Al ser nuevo íntegramente hay un montón de cosas que pulir y desarrollar. Sabía que me iba a llevar un par de carreras ponerlo a punto, pero no pensé que tantas. Ahora creo que vamos por el camino correcto”, contó el exsubcampeón.

“En la última fecha dio un salto y eso se vio en el resultado final. Maxi (Hardoy) laburó mucho en los amortiguadores, nosotros lo hicimos en el chasis y se probó un montón de veces. Era cuestión de trabajo, solo de esa forma se puede acomodar algo totalmente nuevo como lo que pusimos en pista este campeonato”, agregó.

--Se apreció un reiterado problema en el tren delantero. ¿Ese fue uno de los principales déficit del auto?

--Sí, estaba pasado de tracción. Se hizo algo distinto a lo que veníamos usando y le estábamos buscando la vuelta, se lo fue acomodando de a poco. Primero hubo problemas de amortiguadores, que los solucionamos con Maxi (Hardoy) y Fede (Arcusín), y ahora va mejor. Creo que el auto ya está en condiciones de pelear más de cerca con los de punta.

--¿Pensaste en volver al anterior?

--No, nunca fue opción. Asumimos este nuevo desarrollo y sabíamos que iba a llevar tiempo. El bajón anímico fue inevitable, porque las cosas no salieron, y más por la ilusión que uno trae en cada comienzo de campeonato. Además que veníamos acostumbrados a pelear adelante hacía años. Fue duro, pero no bajamos los brazos.

--¿Ves posible entrar al playoff?

--Y fíjate que no hice nada en todo el campeonato y estoy ahí. Teniendo un auto relativamente bueno, en condiciones normales podríamos pelear por carreras y estar entre los candidatos. Seguimos mejorando el chasis, y con los juegos de gomas nuevas que disponemos, podremos encarar lo que queda de la regular muy entusiasmados.

“El objetivo es tener un auto rápido. Entrar al playoff será una consecuencia de eso. No me gustaría entrar para la fotito, me gustaría estar pero pudiendo dar pelea y con una buena herramienta”, cerró el Gatito, 25º en el campeonato, a poco más de seis unidades del 18º, Gabriel Schiebelbein, quien ocupa la última plaza hacia la definición del campeonato.

¡Vuelve el show!

Cumplido el receso veraniego, el Campeonato Estival de Midget 2022/23 comenzará a desandar esta noche, si el clima lo permite, sos últimas etapas hacia la culminación de la fase regular que definirá a los 18 pilotos que definirán el titulo.

En tal sentido, la novena fecha del certamen, a disputarse desde las 20:45 en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, supone la primera de las últimas cartas que varios (como Roy Altamirano, por ejemplo), deberán jugarse para pertenecer a ese selecto grupo.

A excepción de los dos primeros, Luciano Vallejos y Luciano Franchi, enfrascados en el mano a mano por el "1" de la regular y muy lejos del resto, las demás posiciones están encerradas en pocas unidades y varios pilotos, lo que avisora un interesante desenlace de campeonato.

Seis ganadores en ocho fechas, con el campeón Vallejos y el medanense Franchi como las únicas figuras repetidas en lo más alto del podio, lo que grafica a las claras la brutal estadística numérica de ambos hasta el momento.

--Campeonato: 1) Luciano Vallejos, 195.10; 2) Luciano Franchi, 191.80; 3) Fernando Caputo, 115.38; 4) Ezequiel Roth, 99.78; 5) Sebastián Burgos, 95.70; 6) Claudio Roth, 90; 7) Emiliano Urretabiscaya, 87.50; 8) Leonel Ramos, 78.88; 9) Juan Cruz Rodríguez, 75.93; 10) Carlos Puccinelli, 72.40; 11) Kevin Altamirano, 70.68; 12) Matías Oyola, 66.60; 13) Lucas Grill, 65.93; 14) Javier Rouaix, 65.48; 15) Javier Fritz, 65.38; 16) Agustín Pérez Meler, 63.38; 17) Fernando Saldamando, 62.25; 18) Gabriel Schiebelbein, 58.45.