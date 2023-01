Fernández pidió que la CELAC profundice su vínculo con China

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que confía en que "la CELAC pueda profundizar sus vínculos con China" y criticó a los Estados Unidos por haber "alentado el fantasma" del gigante asiático.

"Estados Unidos desde Trump en adelante ha alentado el fantasma de China, pero nunca participé de esa idea. La Argentina es un país soberano, y tiene derecho a tener vínculos con los que considere sus amigos y con los que mejores posibilidades de desarrollo les ofrezca", sostuvo el mandatario en una entrevista con un medio chino.

Y agregó: "Sería un ingrato si dijera que China no ha actuado en ese sentido con la Argentina. Creo que EEUU puede tener un vínculo maduro con la Argentina al igual que nuestro vínculo con China". .

El mandatario remarcó: "Siempre rechacé ese tipo de presión, pero no me parece bien alentar un temor político porque no es razonable. China actúa en la región respetando nuestras lógicas y políticas. Han tenido una actitud muy respetuosa para con el país y lo agradezco".

A días de la cumbre de la CELAC que se hará en Buenos Aires, Fernández dijo que se trata de un "mecanismo donde podemos actuar como región", pero que "tiene una debilidad que es que no tiene la institucionalidad suficiente".

"Pero sí sirve para que nos reunamos los líderes de la región. Lo lamentable es que Brasil salió del plano internacional, con Lula vamos a poder llevar adelante esa idea de integración regional. Confío en que la CELAC pueda profundizar sus vínculos con China, es estratégico", sostuvo.

En la entrevista con el medio de China, el presidente también se refirió a lo que sucede en la Argentina: "Recibimos un país en una situación muy crítica. Nos ha tocado cuatro años muy críticas de gobernar debí afrontar una pandemia y las consecuencias de una guerra inesperada, pero el resultado me parece que es muy positivo ante lo que recibí", evaluó.

"Pudimos encontrar acuerdos con los acreedores, recuperarnos (10,3 en 2022, este año 5,7). Nos deja contentos, nos demuestra que estamos en la senda correcta. Pudimos acumular reservas, terminamos el año con 8 mil millones de dólares de reservas de libre disponibilidad y nos da oxígeno para poder pensar el crecimiento del año que viene", prosiguió. .

Por último, también fue consultado sobre el campeonato mundial de fútbol que obtuvo la Selección Argentina en Qatar y elogió especialmente al entrenador Lionel Scaloni.

"Celebramos el campeonato mundial este porque hacía muchos años que no lo ganábamos. En realidad, creo que el gran secreto tiene que ver con su técnico, un hombre joven, en el que muy pocos creían cuando se le confió llevar adelante el desafío. Particularmente confiaba mucho en él. La presencia de Messi es un valor adicional", sostuvo.

Y cerró: "He vuelto a ver a la Argentina jugar el fútbol que a los argentinos nos gusta. Le han dado una enorme alegría del pueblo argentino". (NA)