Video: los extranjeros ganaron un desafío que quedará en la historia del Speedway local

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

El marcador final será solo una cuestión anecdótica. Los miles de fanáticos presentes en el Antonio Miranda abandonaron el Club Crisol llenos de Speedway y por demás satisfechos del grandioso espectáculo que se brindó anoche, en el especial desafío Argentina vs Resto del Mundo.

La lógica deportiva reinó y los extranjeros se quedaron con el triunfo por 62 a 55, con la victoria final del polaco Pawel Miesiac en la simbólica competencia final, aunque en la mente quedará el recuerdo de un acontecimiento deportivo sin precedentes y a la altura de las circunstancias.

Nuestros muchachos simularon a la perfección el desconocimiento sobre el particular estilo de competencia y brindaron un espectáculo formidable al cabo de las 18 series y la prueba decisiva, siendo el pringlense Nicolás Covatti, como era de esperarse, el abanderado nacional.

"Fue grandioso ver como todos, rivales en su mayoría de mil y un batallas en pista, logramos agruparnos y tirar juntos para adelante en una carrera que, para la mayoría, era completamente desconocida", reconoció Nico, quien lideró las primeras dos vueltas de la final (ver abajo).

El comienzo no fue el ideal, ya que la comitiva nacional no consiguió ajustar a tono la configuración de la moto para el estado del piso; alternativa que los foráneos, con Miesiac, su compatriota Patryk Wojdylo y el italiano Paco Castagna no desperdiciaron para conseguir buenos puntos.

Recién en la séptima serie apareció el primer poroto albiceleste, de la mano de Covatti, aunque los aportes del daireauxense Facundo Albín, el pampeano Eber Ampugnani (su mejor noche veraniega hasta el momento), el de Bonafacio Lisandro Husman y el bahiense Jonathan Iturre también contribuyeron con la causa.

Competir para ganar, pero también para ayudar al compañero de equipo y asegurar la mayor cantidad de puntos, siempre respetando diagramas y estrategias de carrera.

De eso se trató este particular modo de carrera, que, de mitad de desarrollo en adelante, se puso más interesante todavía, con la marcada reacción nacional sobre los extranjeros, capitaneados por el alemán Holger Lund, reconocido fabricante de embragues de Speedway a nivel mundial, nuevamente presente en Bahía.

Intercambios de cajón de partida, ingreso de suplentes (Facundo Cuello para Argentina y el bahiense Alex Acuña para los foráneos) y las estrategias en pista fueron una constante y ahora que cautivó al enorme marco de público presente.

Tampoco faltó alguna que otra polémica, como la ocurrida en la última serie con la doble caída de Husman, luego de encontrarse en ambas oportunidades con el joven Acuña.

Allí tomó protagonismo excluyente el capitán argentino, nada menos que Luis Alberto Vallejos, múltiple campeón argentino, requerido por el comisario deportivo para aclarar la maniobra y tomar una decisión (finalmente Liyi volvió a largar y se quedó con el triunfo).

Covatti (17 puntos), Miesiac (16), Castagna (14) y Wojdylo (11) fueron las figuras en la estadística final, pero todos estuvieron a tono del espectáculo y brindaron un show sumamente atractivo de principio a fin; algo que, amén de algunas cuestiones a mejorar, podrá repetirse en cualquier momento.

El próximo domingo, el Speedway tendrá continuidad en nuestra ciudad con la disputa de la octava fecha del Campeonato Internacional 2022/23, última del pringlense Nicolás Covatti en dicho certamen y penúltima del ciclo en la ciudad.

La final del desafío:

Resultados

Series

--Primera: 1) Paco Castagna; 2) Eber Ampugnani; 3) Nicolás Covatti y 4) Andrea Battaglia.

--Segunda: 1) Patryk Wojdylo; 2) Nicolás Vicentín; 3) Lisandro Husman y 4) Jonathan Iturre.

--Tercera: 1) Pawel Miesiac; 2) Facundo Albín; 3) Cristian Zubillaga y 4) Mario Neidermeier.

--Cuarta: 1) Patryk Wojdylo; 2) Alex Acuña; 3) Eber Ampugnani y 4) Nicolás Covatti.

--Quinta: 1) Pawel Miesiac; 2) Mario Neidermeier; 3) Lisandro Husman y 4) Jonathan Iturre.

--Sexta: 1) Paco Castagna; 2) Facundo Albín; 3) Andrea Battaglia y 4) Facundo Cuello.

--Séptima: 1) Nicolás Covatti; 2) Pawel Miesiac; 3) Facundo Cuello y 4) Mario Neidermeier.

--Octava: 1) Paco Castagna; 2) Alex Acuña; 3) Jonathan Iturre y 4) Lisandro Husman.

--Novena: 1) Patryk Wojdylo; 2) Facundo Albín; 3) Cristian Zubillaga y 4) Nicolás Vicentín.

--Décima: 1) Eber Ampugnani; 2) Nicolás Covatti; 3) Paco Castagna y 4) Andrea Battaglia.

--Undécima: 1) Nicolás Vicentín; 2) Jonathan Iturre; 3) Lisandro Husman y 4) Patryk Wojdylo.

--Duodécima: 1) Pawel Miesiac; 2) Facundo Albín; 3) Alex Acuña y 4) Cristian Zubillaga.

--Decimotercera: 1) Nicolás Covatti; 2) Jonathan Iturre; 3) Andrea Battaglia y excluido Alex Acuña.

--Decimocuarta: 1) Nicolás Vicentín; 2) Patryk Wojdylo; 3) Cristian Zubillaga y 4) Facundo Cuello.

--Decimoquinta: 1) Nicolás Covatti; 2) Pawel Miesiac; 3) Eber Ampugnani y 4) Mario Neidermeier.

--Decimosexta: 1) Paco Castagna; 2) Facundo Albín y 3) Cristian Zubillaga. Excluido Andrea Battaglia.

--Decimoséptima: 1) Eber Ampugnani; 2) Alex Acuña; 3) Facundo Cuello y 4) Nicolás Vicentín.

--Decimoctava: 1) Lisandro Husman; 2) Mario Neidermeier; 3) Facundo Cuello y 4) Alex Acuña.

--Final: 1) Pawel Miesiac; 2) Nicolás Covatti; 3) Paco Castagna y 4) Eber Ampugnani.

Sumatoria por pilotos

--Paco Castagna: 14 puntos (3- 3- 3- 1- 3- 1)

--Eber Ampugnani: 10 (2- 1- 3- 1- 3- 0)

--Nicolás Covatti: 17 (1- 0- 3- 2- 6- 3- 2)

--Andrea Battaglia: 2 (0- 1- 0- 1- NL)

--Patryk Wojdylo: 11 (3- 3- 3- 0- 2)

--Nicolás Vicentín: 8 (2- 0- 3- 3- 0)

--Lisandro Husman: 6 (1- 1- 0- 1- 3)

--Jonathan Iturre: 5 (0- 0- 1- 2- 2)

--Pawel Miesiac: 16 (3- 3- 2- 3- 2- 3)

--Facundo Albín: 10 (2- 2- 2- 2- 2)

--Cristian Zubillaga: 4 (1- 1- 0- 1- 1)

--Mario Neidermeier: 4 (0- 2- 0- 0- 2)

--Alex Acuña: 7 (2- 2- 1- NL- 2- 0)

--Facundo Cuello: 3 (0- 1- 1- 1)

Resultado

Argentina: 55

Resto del Mundo: 62