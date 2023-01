Cafiero le respondió a la oposición por la CELAC: "Las relaciones entre Estados son pragmáticas"

Santiago Cafiero, titular de la Cancillería Argentina afirmó que "hay un gran desconocimiento de las funciones exteriores y de lo que es estar al frente de un mecanismo de diálogo" en relación a las críticas de la oposición a la llegada al país de los presidentes Nicolás Maduro (Venezuela) y Miguel Díaz-Canel (Cuba), así como de emisarios de Daniel Ortega (Nicaragua), por la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires.

"A mí me puede gustar más un país que otro, pero las relaciones entre Estados no son emocionales, sino pragmáticas", argumentó.

"La distancia y el aislamiento promueve el uso de la fuerza y los actos de violencia en vez de la palabra, entonces, el multilateralismo desde la Segunda Guerra con los países sentados en la mesa discutiendo los temas es lo que ha generado los mayores procesos de paz prolonga en el mundo", complementó.

El funcionario apuntó así contra la oposición, a la que acusó de "generar golpes de efecto en un año electoral", y dijo que "el rol de la Cancillería es ejercer la presidencia de la CELAC y sería muy irresponsable hacerlo de otra manera". Por otro lado, desmintió la versión de que el Gobierno Nacional haya recibido advertencias desde Estados Unidos por la presencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua. "Los Estados no comunican opiniones por off the récord", indicó.

Cafiero calificó a la CELAC como "el foro más representativo de la región" y destacó "la vuelta de Brasil", tras el triunfo en las últimas elecciones de Lula da Silva, que arribará al país este domingo para estar presente en la cumbre. "Volvimos a tener los 33 países de América Latina y el Caribe", celebró en declaraciones radiales y sostuvo que se buscará trabajar sobre "una región que tiene las brechas de desigualdad más pronunciadas en el mundo".

Pese a "las cuentas pendientes desde el punto de vista de la pobreza y distribución", el canciller también expresó que "América Latina tiene la zona de paz más densamente poblada del mundo y ese es un activo a la hora de proyectar acciones concretar para el desarrollo" frente a "un contexto internacional de guerra y violencia", en relación al enfrentamiento entre las potencias occidentales y orientales tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Además, valoró la importancia de la CELAC al comentar que "en un mundo globalizado el desarrollo depende de la conformación de bloques regionales", donde también mencionó al Mercosur como "el principal bloque regional" de los países de Sudamérica en materia comercial.

"En el G-20 se junta Rusia con Estados Unidos y China, Arabia Saudita y no piensan todo lo mismo y no tienen la misma cultura", completó para zanjar diferencias internacionales.

Por último, Cafiero refutó que la Casa Rosada haya dado luz verde a China para la construcción de un "puerto multipropósito" en Tierra del Fuego y responsabilizó a los medios.

"Van editando la historia. Hemos estado en contacto con la provincia y nos han dicho que era un proyecto viejo. Entonces, cuando un recorre los diarios se da cuenta que ese proyecto se inició en tiempos de Macri. Hoy no hay nada concreto y no está en nuestra agenda", cerró. (NA)