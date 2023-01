Gago tras la victoria de Racing: la pólemica, la importancia del título y la llegada de Guerrero

El entrenador de Racing, Fernando Gago, aseguró hoy que es "importante" abrir la temporada con un título luego de vencer a Boca en la Supercopa Internacional jugada en Emiratos Árabes Unidos.



"Es importante haber iniciado la temporada con un título, hoy lo dominamos a Boca y la jugada del penal me dijeron que fue pero no la vi", comentó Gago en la conferencia de prensa.



"El primer tiempo mantuvimos el partido dentro de lo que queríamos, encontramos algunas situaciones y en el segundo lo observé parecido. Controlamos la mayoría del partido, salvo un período que se cortó en el complemento", analizó Gago.



Por otro lado, el DT destacó la llegada de Maximiliano Moralez, que debutó con un campeonato, por cómo "maneja el ritmo de juego".



De cara al arribo del experimentado Paolo Guerrero, una de las figuras de las últimas décadas del fútbol peruano, dijo no saber "nada", al tiempo que expresó que "la cabeza está puesta en el inicio del torneo".



Racing debutará en el campeonato de la Liga Profesional el domingo 29 de enero en el Cilindro de Avellaneda, cuando a las 19.15 reciba a Belgrano de Córdoba.