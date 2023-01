De Boer: “Atravesamos un gran momento y vamos a seguir creciendo”

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

“Atravesamos un momento histórico. A nivel país hemos superado los números de la prepandemia, y eso también se ve reflejado en nuestra ciudad, donde la ocupación de empleos es prácticamente total y con proyecciones de crecimiento para 2023”.

Con esa frase, Carlos De Boer, actual secretario general de la seccional Bahía Blanca de la UOCRA, realizó un balance de lo que aconteció en el mundo de la construcción durante este año y se ilusionó con un 2023 aún mejor.

“En 2022 pasaron muchas cosas positivas. Además de la recuperación de las fuentes laborales, en el ámbito local le agregamos un acto eleccionario ejemplar y muchos proyectos cristalizados o ya puestos en marcha”, amplió.

De Boer reconoció que los años de pandemia golpearon fuertemente al sector que representa.

“No hay que olvidar que la pandemia nos hizo perder alrededor de 100 mil fuentes de trabajo, que se sumaron a las que se perdieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros sufrimos dos pandemias sucesivas. Afortunadamente lo pudimos superar y hoy atravesamos un gran momento, quizás de los mejores de los últimos 30 años”.

“Actualmente hay muchas obras públicas y privadas en marcha, pese a que el contexto económico no ayuda. En Bahía fueron muy pocas las que se detuvieron, por no decir ninguna. Fueron muchas más las que se pusieron en marcha”, agregó.

“En esta seccional tenemos muy pocos afiliados desocupados. Y eso sucede porque el problema inflacionario pegó fuerte en la construcción de casas multifamiliares o de ampliaciones o refacciones de ya existentes, debido a que no existen los créditos hipotecarios que permitan esas inversiones más pequeñas. Caso contrario se hubiera sentido la falta de mano de obra”, analizó.

Entre los aspectos positivos de 2022, De Boer puntualizó el acto eleccionario que lo legitimó como secretario general después de trabajar varios años como delegado normalizador.

“Las elecciones pasaron desapercibidas, porque no existió ningún acto de violencia, como solía haberlos. Los trabajadores entendieron el cambio que nosotros propusimos. Se puede reclamar civilizadamente y en forma pacífica y obtener los mismos logros. Esa es una de las cosas que me enorgullecen. Desde que estoy al frente de esta seccional, prácticamente no hubo actos violentos”.

Otro hecho saliente fue el acuerdo conseguido con las empresas del polo petroquímico, luego de arduas negociaciones.

“Actualizamos un acuerdo que había quedado obsoleto con el paso del tiempo y que nadie se había ocupado de volver a negociar. Nosotros lo hicimos y muchísimos trabajadores salieron beneficiados. Era un reclamo justo, que se pudo resolver con diálogo”.

Para 2023 hay dos metas bien claras: poner el marcha la escuela propia y habilitar el predio ubicado en cercanías del aeropuerto.

“El propio centro educativo era un sueño que estamos cerca de cristalizar”.

Cabe recordar que la UOCRA Bahía Blanca ya tiene la autorización de poner en funcionamiento en el primer piso de Las Heras 39 (sede de la obra social), una escuela secundaria (la Nº464) y un Centro de Formación Profesional, destinado al dictado de distintos oficios.

“Estamos en plenos trabajos de infraestructura. La idea es que la escuela se ponga en marcha en marzo. Incluso, hemos conseguido que se nos autorice poder dictar clases virtuales a través de una plataforma dos veces a la semana para aquellos adultos que no puedan asistir a las aulas en forma presencial”, amplió.

En cuanto al predio recreativo, avanzan las labores de refacción y ampliación.

“Tenemos en marcha un proyecto muy ambicioso. Nos encontramos con muchas trabas burocráticas, pero contamos con un grupo de colaboradores incansable que los ha sabido sobrellevar. Es una obra que se emprenderá con la mano de obra de los propios afiliados para abaratar costos. La idea es habilitarlo el próximo verano”.

En cuanto a las paritarias anuales, De Boer resaltó el poder de negociación de Gerardo Martínez, secretario general a nivel nacional.

“Superamos el 100% de incremento, lo cual nos va a permitir no perder poder adquisitivo. Martínez nos marca el camino permanentemente. Ha puesto en marcha muchos proyectos que se replican en cada seccional por el bien de los afiliados. Es un líder nato”.

El sueño del barrio

“Queremos saldar una deuda histórica, como es construir el barrio de la UOCRA. Sabemos de la enorme cantidad de compañeros que deben alquilar. Y es una paradoja pensar que viven construyendo hogares, pero ajenos. Nos vamos a poner en campaña para que la organización nos apoye y poder iniciar este anhelado proyecto, que seguramente contará con el apoyo gubernamental también. Hoy no están las condiciones dadas para emprender este proyecto, pero vamos a seguir trabajando para que sea una realidad en el corto plazo”, manifestó De Boer.