Burlando pidió perpetua y el abogado de los rugbiers quiere suspender el juicio

La querella en la causa por el crimen del joven Fernando Báez Sosa adelantó que pedirá la pena de prisión perpetua y, tras ello, la defensa de los ocho rugbiers acusados pidió ante el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores la “suspensión” del juicio por el asesinato cometido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Tomei cuestionó el proceso de instrucción del caso que ahora llega a juicio y la “imputación colectiva” que según él, hubo contra los ocho acusados.

Además, dijo que los ocho jóvenes acusados “fueron condenados de antemano” y que se excedieron los plazos de la prisión preventiva.

Según el defensor Hugo Tomei, su colega de la acusación, Fernando Burlando, “se ha excedido” al adelantar en los lineamientos que pedirá al final del juicio la pena de prisión perpetua para todos los imputados. “Creo que el exceso no es bueno, doctor Burlando”, le dijo, y agregó: “Quieren apagar el fuego con querosene”.

Afirmó luego que “se está violando el derecho a la intimidad” y “la presunción de inocencia de los acusados”, con críticas a los medios. Criticó la tarea de la fiscal Zamboni. “No puede ser que se le haya tomado declaración en 25 minutos a los diez”. “Se violentó su derecho a ser oídos”, completó. “A mí me mueve la ley, no la opinión pública”, dijo después,

Iracundo, golpeó la mesa con un puño y hasta pidió la nulidad del proceso, tras un breve entredicho con Burlando.

“¿Para quién es la ley? ¿Para ellos sí? ¿Para los otros no?”, se preguntó Tomei mirando al tribunal: “Entiendo que esto es un escándalo. Pero lo vengo planteando hace tiempo”, completó. Después, mostró un chat de WhatsApp, La presidenta del Tribunal le pidió que no anticipe la evidencia pues pero permitió explicar esta parte, que hace a su planteo de nulidad.

Ante el planteo de la defensa, el fiscal Juan Manuel Dávila aseguró que ya fueron hechos con anterioridad y se los rechazó. Lo mismo dijo el querellante Fabián Améndola, quien agregó que es un “artilugio” de la defensa para retrotraer la causa a cero.

Luego, el fiscal Gustavo García contraatacó: “El planteo de suspensión del debate efectuado por la defensa ya ha sido anulado y lo está reeditando en esta oportunidad”. Así, la fiscalía rechazó el planteo.

Burlando: "El crimen fue una lisa y llana ejecución"

Esa situación se dio momentos después de que Fernando Burlando, abogado de los Báez Sosa, tomara la palabra.

El letrado aseguró que los imputados “acordaron y planearon emboscar con la intención de matar a Fernando Báez Sosa. Lo hicieron luego de un incidente menor dentro del local bailable Le Brique, donde la víctima y las personas que la acompañaron intentaron calmar los ánimos, evitar una pelea, recomponer la situación”.

“Pese a esto los acusados tomaron una decisión: tomaron la decisión de matar y mataron. A partir de hoy vamos a demostrar que el asesinatos de Fernando Báez Sosa tuvo como mecánica un asalto por ambos flancos de la víctima, luego se espera que el personal policial que vigilaba la zona se retirara del lugar para así facilitar la tarea y así matar sin riesgo y sobre seguro”, continuó.

“Vamos a demostrar que los acusados tendieron esa noche un verdadero cerco humano con la finalidad de poder asegurarse actuar sobre seguro y tener certeza que su presa no iba a poder eludirlos y mucho menos contar con ayuda, ayuda que demostraremos que otras personas quisieron otorgarle y no pudieron debido a la muralla infranqueable que construyeron sobre la víctima. El crimen fue una lisa y llana ejecución. No estuvieron dispuestos a detener su accionar hasta no ver sin vida al individuo. Cada golpe aplicado tenía un destino y un fin: matar”, siguió.

Así, Burlando incluso pidió la prisión perpetua para los ocho imputados. La jueza Acosta lo corrigió, al decir que “no es un alegato”, es decir, que no es el momento en el proceso para el pedido de pena. (NA e Infobae)