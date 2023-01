Video: "Todavía sigo sin entender lo que se cobró", contó Vallejos

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

Se terminó el descanso. Desde mañana, los motores volverán a rugir en el óvalo aldense Héctor Evaristo Plano, para la continuidad del Campeonato Estival de Midget 2022/23 y el comienzo del tramo más importante.

Poco menos de dos semanas transcurrió de la última función mecánica, pero todavía resuena en el ambiente lo ocurrido en la pasada octava programación, ganada por el medanense Luciano Franchi.

Y no tanto por la gran labor de Pomelo, vencedor por segunda oportunidad en el certamen y escolta del torneo, sino por la polémica que tuvo en el centro de escena al campeón Luciano Vallejos, excluido del plato fuerte.

“Pintaba para una final hermosa. Creo yo que estuve mal excluido. Me bajé del auto, vi la imagen una y otra vez para intentar entender la decisión del comisario deportivo, pero no la entiendo. De arriba ya me parecía una locura y, luego de ver la imagen, sigo sin encontrar explicación”, contó Lucho.

Refrescando la memoria, todo ocurrió en el segundo intento de partida de la prueba central, abortado luego del doble vuelco de Sebastián Pérez y Javier Rouaix; ambos, sin comerla ni beberla luego de una serie de enganches y toques.

El hecho en cuestión se produjo en la primera curva. Allí, Vallejos no pudo hacer derrapar su máquina, acusando una leve barrida en su tren delantero, y se desplazó algunos centímetros hacia afuera, por donde venía a mayor velocidad Claudio Roth.

El Ruso no pudo evitar el toque y allí se generó el efecto dominó con el Pepo y Rouaix a espaldas, ambos finalmente volcados y fuera de competencia.

El comisario deportivo, Hugo Giménez, consideró responsable del infortunio al campeón y le mostró la roja.

Observada la imagen, más allá de las consecuencias, parece no haber mayor responsabilidad del auto Nº1. Pero el argumento del comisario deportivo fue claro: "es excluido por las consecuencias que esa maniobra generó, ya que quedaron dos autos fuera de carrera", expresó Giménez.

“Cuando doblo en la primera curva intento corregir, porque el auto cayó en una pequeña ondulación que me barrió la trompa. Cuando acomodo el auto siento el golpe. Yo no veo nada de lo que pasa atrás, y el toque, que fue de Claudio que largaba en primera fila, no fue fuerte. Me pareció una situación normal de carrera”, argumentó el campeón.

“Son muchas cosas que están pasando, en las que siento que estoy siendo perjudicado. Pero bueno, no queda otra que tragar, hacer borrón y cuenta nueva, y venir con todo en las próximas carreras. Ojalá la cosa no siga así porque nos están sacando las ganas”, agregó.

La polémica:

Giménez, ante la consulta, también decidió dar su punto de vista y explicar el criterio aplicado para tal determinación.

“Lo que nosotros interpretamos es simple. Él larga mal, entra a la curva con una barrida de trompa, sin ningún auto cerca adelante, levanta el pie del acelerador y la consecuencia es que, a raíz del encontronazo a espaldas, vuelcan dos autos. Por eso la exclusión de la carrera, porque quedan dos autos sin poder competir. En caso contrario hubiese largado desde última fila”, explicó Huguito, ex piloto de la especialidad.

“Claudio (Roth) se lo lleva puesto por su mala maniobra. Y eso ocasiona que (Sebastián) Pepo Pérez lo choque y termine volcando, tanto él como (Javier) Rouaix. Desacelera (Vallejos) para acomodar su marcha y se abotonan todos los autos. Es una maniobra que la vemos permanentemente, pero que por las consecuencias tiene esa pena”, agregó.

Más allá de la roja y la imposibilidad de sumar puntos gordos, Vallejos continúa siendo uno de los pilotos a batir y comandando la tabla de posiciones, aunque con escaso margen luego de la noche perfecta de su principal adversario, nada menos que el ex campeón Franchi.