Gran Hermano 2022: Marcos ganó la prueba del líder y del Moro dio las reglas de la fulminante

Este martes tuvo lugar la prueba del líder en "Gran Hermano 2022". El desafío que comenzó por la tarde se llamaba “El gallinero” y los participantes debían dividirse en tres tandas, para trasportar por una estructura semicircular con una red de alambre cinco pelotitas de ping pong, que luego debían deslizar entre dos palos para embocarlas dentro de unos recipientes. Los jugadores más rápidos llegarían a la última instancia para definir al ganador en vivo.

Los finalistas fueron Marcos, Daniela y Romina. Y, pasadas las 22:30, cada uno tomó su posición para comenzar la prueba. En esta oportunidad, tuvieron que trasladar siete pelotitas. Y el que de inmediato tomó la delantera fue el salteño, que ganó la competencia sin problemas y logró no solo la inmunidad sino también la posibilidad de salvar de la placa a uno de los nominados de la semana.

Es la primera vez que "el Primo", como le dicen en la casa, se queda con el liderazgo. Y uno de los más contentos por su triunfo fue Agustín, quien desde su regreso al reality se acercó mucho al salteño y estima que podría ser el elegido para salir de la placa en caso de quedar nominado. “Quiero destacar el nivel de manejo de garras de Daniela, dijo el conductor, destacando la manera en que la participante movía sus manos a pesar de sus uñas postizas. También remarcó los nervios de Romina y la concentración que tuvo Marcos durante todo el juego. “Me gustó mucho la prueba y le puse más empeño que a otras”, dijo el flamante ganador.

“Ahora todos van a chuparle las medias porque tiene el poder esta semana. Y recuerden que el próximo jueves él va a sacar a un jugador de placa, nada más y nada menos”, dijo el conductor. Y luego le pidió al salteño que se parara frente a sus compañeros para empezar a mirarlos pensando en lo que podría llegar a hacer después de la nominación.

Por otra parte, los participantes se debatieron sobre la nominación fulminante, que se habilitó este lunes en la casa y permite que cada hermanito, una sola vez durante su estadía, mande a la placa directamente a uno de sus compañeros. Entonces Agustín entró al confesionario para preguntar si el líder podía salvar al “fulminado”, de manera que todos comenzaron a sospechar que el joven de La Plata había utilizado ya esa herramienta.

Así las cosas, del Moro entró a la casa para explicar cuáles eran las reglas para utilizar la fulminante. “Es la bala de plata que cada uno tiene como jugador”, dijo. Y leyó un comunicado: “1-Cada jugador podrá hacer uso de la nominación fulminante una sola vez durante su estadía en la casa. 2-La nominación fulminante envía a placa de manera directa a la persona elegida por quien la efectúa. 3-Quién haya usado la nominación espontánea, no podrá efectuar la nominación fulminante en la misma semana. 4-Al igual que lo que sucede con la nominación espontánea, el líder de la semana mantiene su inmunidad. 5-El líder de la semana no podrá salvar al nominado por la fulminante. Esto está bueno aclararlo, porque el líder no tiene el beneficio de salvara quien le hicieron la fulminante. 6-En caso de que la fulminante haya sido efectuada, se les anunciará el nombre de la persona enviada a placa antes del proceso de nominación. 7- La placa final estará compuesta por quien haya recibido la nominación fulminante y, como mínimo, cuatro participantes de los más votados”. (Teleshow)