Boca tiene una duda en el arco para la Supercopa: Romero o Rossi

Boca, último ganador de la Liga Profesional y la Copa de la Liga Profesional, se entrenó hoy pensando en la definición de la Supercopa Internacional contra Racing, el próximo viernes en horario a confirmar en Abu Dhabi, con una incógnita en el arco entre Sergio Romero y Agustín Rossi.



La duda por el momento es Sergio Romero o Agustín Rossi en el arco, ya que el primero atajó solamente un tiempo en 10 meses por las lesiones y dificultades físicas sufridas.



La bajada de línea del Consejo de Fútbol boquense es que Rossi no ataje tras firmar un precontrato en condición de libertad con Flamengo de Brasil, a donde llegará a mitad de año, aunque desde el cuerpo técnico de Hugo Ibarra lo tienen en consideración.



Desde atrás corre Javier García, uno de los más experimentados del plantel, pero que llegó hace unas temporadas para ser la principal alternativa. Sin embargo, el ex arquero de Tigre (surgido en Boca) se mantiene en la carrera por ocupar el arco este viernes.



De esta manera, el probable once del "xeneize" pasa por Sergio Romero o Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia o Gabriel Aranda, Agustín Sández y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Exequiel Zeballos o Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa.



El plantel boquense se entrenó de forma liviana en los Emiratos Árabes, de cara al partido del viernes, que será controlado por Fernando Rapallini, quien llega envuelto en una polémica por su cuestionado arbitraje precisamente en el Racing-Boca jugado en agosto pasado en el Cilindro de Avellaneda, por la Liga Profesional.



Boca se clasificó a esta competición por haberse quedado con la Copa de la Liga Profesional y la Liga Profesional en el 2022.



Por otro lado, el defensor paraguayo Bruno Valdez, el único refuerzo hasta el momento, no volará para sumarse al resto del grupo y se entrenará con la Reserva. (Télam)