Spider-Man 4: qué se sabe hasta el momento sobre la esperada película de Marvel

A más de un año del estreno en cines de No Way Home, la tan esperada cinta que le abrió las puertas al Multiverso y en la cual los fanáticos pudieron presenciar el encuentro entre los tres arácnidos (Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland) en la misma pantalla, ahora se anunció que habría una cuarta entrega del trepamuros de Marvel y hasta hay información sobre su fecha de rodaje y estreno.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Tom Rothman (CEO del estudio) dijo que está seguro de que harán una cuarta parte del personaje encarnado por Holland, aunque no quiso adentrarse en cuándo la harán. “No se sirve vino antes de que sea el momento”, contestó en referencia a que no tienen prisa por hacer la película.

Ahora, salió una nueva información de parte del medio digital Qewbite, el cual afirmó que Sony y Marvel Studios llegaron a un acuerdo definitivo para continuar con la franquicia cinematográfica de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel.

En cuanto a la filmación de la cinta, se espera que comience a finales de este año, con la intención de que llegue a la pantalla grande en 2025. También hay datos sobre el presupuesto estimado, que sería de 200 millones de dólares. Aunque eso sí: no hay detalles sobre su trama, pero los fanáticos ya han estado atando cabos y todo indicaría que Venom será el próximo antagonista de la historia.

La noticia llega tras el comunicado del periodista de cine Jeff Sneider, quien reveló que Holland renovó contrato para interpretar a Peter Parker en seis películas más del UCM. Además, se confirmó que habrá una trilogía nueva del personaje.

De momento, habrá que esperar a que los estudios cinematográficos confirmen la noticia. Pero si llega en 2025, la película podría mover las fichas en el calendario de Marvel, ya que la primera mitad de ese año tiene previsto estrenar Fantastic 4 y Avengers: The Kang Dynasty, uno de los proyectos más esperados por los admiradores. (NA)