Boca: Valdez se realizó la revisión médica y otro refuerza está cerca

El defensor paraguayo Bruno Valdez se realizó hoy la revisión médica para convertirse en el primer refuerzo de Boca, luego de quedar en condición de libre tras su paso por el América de México.

El marcador central se sometió a los estudios de rutina y por la tarde será presentado en el club de La Ribera tras firmar un contrato hasta diciembre de 2025.

Boca le ganó la pulseada a Cruzeiro para quedarse con Valdez, dado que el futbolista paraguayo de 30 años tenía todo acordado con la entidad brasileña, pero optó por aceptar la oferta de la institución auriazul.

Valdez debutó en Sol de América y pasó por Cerro Porteño, uno de los clubes más grandes del fútbol guaraní, en el inicio de su carrera.

Más tarde, se convirtió en el defensor que más goles anotó con la camiseta del América en la liga mexicana, mientras que también tuvo acción en la Selección de Paraguay durante las ediciones 2015, 2016 y 2019 de la Copa América, y por las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

Por otra parte, el peruano Alexander Callens, libre después de su paso por el New York City de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, se encuentra cerca de sellar su incorporación al equipo que comanda Hugo Ibarra y reveló su intención de vestir la camiseta de Boca.

"Es Boca, ¿quién no quisiera jugar en Boca? Ha estado Carlos (Zambrano), ahora está Luis (Advíncula) y la verdad a quién no le gustaría jugar en un equipo tan grande y con tanta historia...Pero por ahora hay que seguir esperando y trabajando", expresó Callens al ser consultado sobre la posible transferencia.

Y añadió: "Sí, he visto que ha salido información sobre Boca en varios medios, pero yo no sé nada. Como te digo, yo solamente entreno y me preparo, de eso se encarga mi representante".