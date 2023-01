Turismo inclusivo en Carhué: el Lago Epecuén sumó una silla anfibia especial

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

La silla anfibia recientemente incorporada a la Playa Ecosustentable de Carhué, en Epecuén, no solo permitirá a personas con movilidad reducida, como adultos mayores, disfrutar de las propiedades de la laguna sino que es el puntapié inicial de un plan de trabajo mucho más amplio con eje en el Turismo Inclusivo.

El secretario de Turismo de Adolfo Alsina, Pablo Ledesma, aseguró que el objetivo de este tipo de intervenciones es lograr que Carhué sea una localidad mucho más amigable con la gente que tiene dificultades de diversa índole.

"La silla anfibia es una necesidad que tiene que estar cubierta en cualquier balneario. En este caso es una silla realizada acorde a las características del Lago Epecuén", comentó.

"No es una silla de playa común. Es distinta porque el material es más resistente a la sal teniendo en cuenta que el Lago Epecuén tiene 10 veces más salinidad que el agua del océano", contó.

Por ello se hizo necesario cambiar las características de su estructura para que fuera más resistente. Por ejemplo, en este modelo, las ruedas son de goma y no de plástico para contemplar que pudieran deslizarse sobre tierra, dadas las características de la costanera. Cuenta con los cinturones y seguridad necesaria.

Los responsables de manipular las sillas son los guardavidas, personal capacitado para brindar apoyo en la playa a las personas que tienen alguna dificultad.

"En nuestro destino no solo la usan las personas con discapacidad sino adultos mayores que se encuentran condicionados en su movilidad y prefieren ingresar al lago con la silla", contó.

"En este momento el lago está bajo, no es profundo y no hay riesgo de olas. No es dinámico como es el mar y por eso es más amigable para una persona con alguna dificultad motriz entrar a un lago como el nuestro", explicó.

La silla fue confeccionada por los creadores de la Champa Bike, una silla de ruedas adaptada para trekking y senderimso.

"Ellos trabajan desde hace años con la red de destinos turísticos accesibles y, por ende, conocen perfectamente la temática de la discapacidad. Estamos planificando que pronto vengan a dar charlas y capacitaciones al distrito", mencionó.

El plan de accesibilidad para el distrito, ya en marcha, se extenderá con cambios en la secretaría, colocación de rampas en la playa y mejoras en los servicios turísticos del distrito no solo para personas con dificultades motrices sino con una mirada más amplia en cuanto a la inclusión.

"También estamos trabajando en un programa para niños con espectro autista y generando conciencia sobre afecciones como la celiaquía", adelantó.

La Playa Ecosustentable se encuentra a 5 km de la ciudad cabecera de Adolfo Alsina y es aledaña a la ex Villa Epecuén.

Una de las características la hacen única es que se hizo famosa en todo el mundo cuando el lago Epecuén obtuvo su primer Récord Guinness, cuando 1945 personas flotaron tomadas de la mano sin asistencia, lo que se debió sin duda a las inigualables cualidades del lago.