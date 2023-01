Mercado automotriz 2022: Bahía Blanca siguió el alza de ventas del país

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Del Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Trabajó en la revista Encestando (1985-2000). Actualmente, desde 1987 es redactor de la sección La Ciudad del diario La Nueva Provincia. Es periodista especializado en el sector agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa). Responsable página web de la Asociación de Ganaderos (AGA).

“La verdad es que estimábamos cerrar un poco mejor el año”, dijo Luis Gallego, titular de la Regional Bahía Blanca, y zona sur, de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

“Pero, con el correr de los meses y debido a la menor entrega de unidades por el sistema SIMI implementado por el Gobierno, el mercado tuvo una retracción y muchos quedaron retenidos (en la Aduana)”, añadió.

De acuerdo con las cifras oficiales, la comercialización de vehículos livianos en las concesionarias de nuestra ciudad en el año 2022 fue de 2.760 unidades. Si se compara con 2021 (2.525), el incremento resultó del 5,7 %.

En el país, e incluyendo los vehículos pesados, la suba fue del 6,8 % con los 407.532 patentamientos (respecto de 381.436 del año 2021).

“¿Qué pasó en Bahía Blanca más allá de la estadística? Fue la misma dinámica que en todo el país”, aseguró.

“Es un mercado que está retraído en ventas, ya que no tenemos vehículos en la cantidad que la plaza demanda”, agregó Gallego.

“Desde luego que podría venderse y patentarse un número más importante de unidades, pero lo cierto es que no las tenemos porque no llegan desde las fábricas”, sostuvo.

“Es decir, y tal como sucedió en el año 2021, la demanda sigue superando a la oferta”, dijo.

El sistema

Hasta el último 16 de octubre, para importar cualquier producto desde la Argentina se requería la presentación de una declaración jurada ante el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

A partir del 17 del mismo mes, esta herramienta pasó a denominarse Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), a los efectos —de acuerdo con el Gobierno— de aumentar los controles y de mejorar los plazos de pago para las pymes.

Luis Gallego, titular de la Regional Bahía Blanca, y zona sur, de Acara.

“El sistema asegura una determinada cantidad de dólares para cada terminal. Ese monto debe alcanzarle para la compra de repuestos para los clientes; para piezas que se necesitan para terminar los autos que se fabrican en la Argentina y, además, para autos importados que, luego, se desean vender”, comentó.

“Son cupos y uno los debe repartir de acuerdo con sus necesidades inmediatas. Ahora, ese mismo cupo depende de la cantidad de vehículos que exporte para que exista un equilibro en la balanza comercial”, añadió.

En el país la suba en ventas fue del 6,8 % con los 407.532 patentamientos (respecto de 381.436 del año 2021).

“Pero los números no nos cierran y el sistema se va haciendo cada vez más complejo”, aseveró.

“Ahora se han liberación algunos autos (NdR: en el puerto), pero lo cierto es que no hay suficientes dólares para que la situación se normalice”, dijo.

Gallego señaló desde el Gobierno le exigen al sector que se fabriquen más autos nacionales y que esta será una de las razones por las cuales ingresarán menos unidades de otros orígenes.

“Justamente, la proyección del mercado para 2023 tiene que ver con un crecimiento de la venta de vehículos nacionales en detrimento de los importados. Y cuando digo importados no me refiero a los de alta gama, sino en general y respecto de todas las marcas. De esas unidades van a faltar, claramente”, aseguró Gallego.

De acuerdo con las propias fuentes de Acara, el proyectado de patentamientos para 2023 es de 420.626 vehículos totales, incluyendo livianos, comerciales y pesados. De concretarse, sería un incremento del 3,2 %.

“Pero también habrá dificultades con los autos nacionales que, como todos sabemos, no se pueden armar íntegramente aquí y siempre se requieren piezas importadas”, explicó.

“Se sigue con demoras en la provisión de elementos para que las terminales concluyan en tiempo y forma con el armado”, afirmó.

En este sentido, el dirigente y empresario bahiense aclaró algo importante: “A veces no se pueden terminar las mismas unidades que, luego, son las que se exportan”.

También dijo que están faltando elementos para el mercado de repuestos de los autos que circulan en la calle, y que es una demanda que ha crecido en los últimos años y no siempre se puede dar respuesta.

Respecto del mercado de los camiones, Gallego indicó que el movimiento es semejante al producido en el año 2021. Y que todo depende del cupo de dólares —del Gobierno— que consiga cada marca para la importación de unidades y repuestos vitales.

Dólar y elecciones

En la Argentina hay dos variantes de importante repercusión respecto sobre la economía. Gallego se refirió a ellas respecto del mercado automotriz.

“Las elecciones (presidenciales de este año) tienen una incidencia importante, pero en especial por las expectativas que genera cada Gobierno, en general, y su ministro de Economía, en particular”, dijo.

“Dependemos de muchas alternativas, pero lo único cierto es que la Argentina es un país muy débil. Cualquier cosa que sucede en el mundo nos provoca un retraso importante; pocas veces salimos favorecidos”, comentó.

“Pero tenemos la esperanza de que mejore. Eso es lo que necesitamos para no afectar el funcionamiento de las terminales. Y allí debemos encontrar el punto de equilibrio en cada personal que cada uno tiene en función de una menor cantidad de unidades vendidas”, aseguró.

¿Le conviene comprar un auto, hoy, a quien tiene dólares ahorrados? La pregunta siempre está dando vueltas.

“Estamos acostumbrados a vivir en un país donde ahorramos 10 años para comprar un auto. En otros lugares compran el auto y lo pagan en 10 años. Y lo usan y lo cambian dos o tres veces en ese lapso”, contó Gallego.

“Es difícil de precisar el momento en la Argentina y, más aún, dar una respuesta. Sí sabemos que cuando aumenta el dólar en forma significativa la gente sale a comprar un auto. Eso se nota en el mercado”, comentó.

“De todos modos, está claro que el mercado automotor en la Argentina es muy complejo”, sostuvo.

Evolución del origen de los patentamientos en Argentina desde enero 2016.

Respecto de la salud de las concesionarias bahienses, Gallego dijo que continúa siendo buena, pero si el mercado sigue como en 2022 la situación puede cambiar.

“Si continúan subiendo los costos de mantenimiento de una empresa y la cantidad de unidades no alcanza para cubrir el equilibrio, se empezará a perder. Y ahí el panorama será complejo”, aseveró.

“¿Cómo se sigue? Trabajando. Nosotros tenemos las empresas en Bahía Blanca, por ende invertimos en la Argentina, y vamos a seguir apostando porque tenemos la esperanza de que aparecerán soluciones, principalmente para toda la sociedad. Si hay mejoras en ese sentido, todo repercutirá en nuestro sector”, aseguró.

La exportación suma

Gallego, en otro tramo de la charla con La Nueva., confirmó que un dato positivo se produjo en la exportación de unidades argentinas.

“Es un dato relevante porque se trata de una cifra que va en aumento”, sostuvo.

De acuerdo con los datos oficiales de la Asociación de Fabricantes de Automores (Adefa), en todo 2022 se exportaron 322.286 vehículos, lo que representó un crecimiento interanual del 24,3 %.

Como ha sucedido en los últimos años, Brasil fue el principal destino de las exportaciones. Hacia allí se enviaron 202.406 unidades, lo que significa el 62,8 % del total de las exportaciones de la Argentina.

Los sitios donde están los mercados son, para el caso del año pasado, América Central, con el 10 % de las exportaciones; Colombia, con el 6,3 % y Chile, con el 6,2 %.

Los números del país

De acuerdo con los datos oficiales de Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), entre vehículos livianos, comerciales y pesados, en el año 2022 e la Argentina se vendieron 407.532 unidades.

El incremento es del 6,8 %, considerando que en 2021 se patentaron 381.436. ¿Una referencia? En el año 2013 se registró el récord histórico: 955.000 unidades. El año 2017 también fue excelente: se vendieron 900.100 vehículos totales.

El incremento más importante se produjo en el rubro autos, con el 8,4 %: 260.847 vs. 240.688 (de 2021).

Resumen del mercado argentino 2022, en unidades. / Siomma Acara

También fue relevante en pesados, con el 8,2 % (11.992 vs. 11.079) y en autos más comercial liviano, con el 7,1 % (380.874 vs. 355.596).

El único segmento que decreció fue el comercial pesado, con —0,6 % (14.666 vs. 14.761, de 2021).

En cuanto a los patentamientos, la provincia de Buenos Aires fue la de mayor número del país, con 112.534 unidades (vs. 106.747 de 2021), pero una de las más bajas —en crecimiento— del país: 5,4 %.

Detrás se ubica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 79.431 vehículos (vs. 71.091), con una suba del 11,4 %.

La provincia de mayor incremento porcentual de 2022 fue Santa Cruz, con el 21,5 % (3.806 vs. 3.133). La siguieron Neuquén, con 16,2 % (9.987 vs. 8.571); Santiago del Estero, con 16,2 % (4.951 vs. 4.262) y Salta, con 15,2 % (10.359 vs. 8.991).

Las provincias que decrecieron en términos porcentuales fueron Tucumán, con —7,8 %; Chubut, con —4,7 %; La Rioja, con —3,4 % y Jujuy, con —2,4 %.

En cuanto a marcas, la que más unidades comercializó fue Toyota, con 85.357 unidades (vs. 73.572 de 2021), con un incremento de 16 %.

En segundo lugar se ubicó Fiat, con 55.675 unidades vendidas (vs. 50.379) y un porcentaje de 10,5 %.

El mayor incremento en términos porcentuales se produjo con Peugeot, que marcó una suba del 31,2 %: 35.658 vs. 27.186).

El top ten de marcas, en número de ventas, quedó así: 1) Toyota; 2) Fiat; 3) Volkswagen; 4) Renault; 5) Peugeot; 6) Chevrolet; 7) Ford; 8) Nissan; 9) Citroën y 10) Jeep.

En cuanto a los modelos, el más patentado es el Fiat Cronos, con 38.769 unidades patentadas (vs. 37.449 de 2021), con una suba del 3,5 %.

En segundo lugar aparece el Peugeot 208, con 25.649 unidades (vs. 15.812 de 2021), con un incremento del 62,2 %. No obstante esta importante cifra, no le alcanzó para superar la suba de la SUV de Toyota denominada Corolla Cross, que pasó de 4.637 unidades en 2021 a 12.690 en el último año para un porcentaje de 173,7 %.

El Chevrolet Cruze también mostró un importante crecimiento (79,4 %), con 15.221 vs. 8.486. Este modelo, junto al Fiat Cronos, se producen para la exportación y se arman íntegramente en el país.

Lo más significativo sucede en el segmento de las camionetas.

Toyota Hilux, que llegó a estar en la cima durante varios años, en 2022 registró una caída del 9,2 % (24.628 vs. 27.129, de 2021) y Ford Ranger mostró una cifra parecida: —11,6 %, con 13.189 vs. 14.927.

Finalmente, los tres gigantes en camiones —por patentamientos— siguen liderando el mercado.

Iveco es el que más creció (15,9 %), pero quien más vendió es Mercedes Benz, con 5.639 unidades y una salvedad: cayó 2,5 % respecto de 2021. Scania creció el 7,6 %, con 1705 unidades respecto de las 1.585 del año 2021.