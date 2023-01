Alerta por un incendio forestal en El Hoyo: evacúan a pobladores

Un incendio forestal de importantes proporciones se originó esta tarde en el cerro Currumahuida, ceca de las localidad de El Hoyo, en la zona andina de Chubut.

El incendio forestal se desató cerca de las 16 en unas de las faldas del cerro y por el mismo las autoridades decretaron un "alerta naranja" para el sector con la orden de evacuación inmediata de pobladores de la zona y preparaban el posible despeje de otros barrios.

El alerta, alcanza los parajes de Zona de la Z, El Desemboque, El Sauzal y El Pinar.

El siniestro provocaba preocupación en la comarca andina ya que la importante columna de humo era visible desde varias localidades, inclusive desde El Bolsón, en la vecina provincia de Río Negro.

Por la tarde, la Municipalidad de El Hoyo declaró la emergencia ígnea a través de la resolución 128/23, mientras se solicitó a la población que no circule por la zona si no es necesario para no congestionar los caminos por los que transitan los vehículos de emergencia.

Según informó el portal del diario Río Negro, el índice de riesgo de incendios forestales se había determinado este domingo como "muy alto" por las condiciones de sequía y las altas temperaturas, mientras se esperaba un incremento del viento durante la madrugada.

Este sábado se había desatado otro incendio forestal en la zona de El Pedregoso, pero pudo ser extinguido, aunque la persistencia del viento hacía temer que se reavive. (NA)