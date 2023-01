Gol de Angel Correa para un Atlético de Madrid que no levanta

El argentino Ángel Correa, campeón del Mundo en Qatar 2022, convirtió hoy el gol de Atlético de Madrid, equipo dirigido por Diego Simeone, que empató 1 a 1 ante Almería, como visitante, y quedó a 13 puntos de Barcelona.



El rosarino fue titular junto a Nahuel Molina y adelantó al equipo del "Cholo" con una buena definición a los 18 minutos del primer tiempo.



Este fue el primer tanto de Correa como campeón del Mundo pero el quinto (cuatro en LaLiga y otro en Copa del Rey) en la temporada 2022/23.



El ex San Lorenzo fue reemplazado a los 32 minutos del segundo tiempo, el cordobés Molina completó el partido y Rodrigo De Paul estuvo en el banco de suplentes.



El mediocampista no tuvo minutos desde que se reincorporó al club madrileño después de la Copa del Mundo.



A los 37', el "colchonero" sufrió el empate del maliense El Bilal Touré, de cabeza, tras un centro perfecto del argentino Lucas Robertone, ex Vélez Sarsfield.



El empate deja mal parado al Atlético de Simeone que está cuarto con 28 puntos, a 13 de Barcelona que tiene un partido menos por la final de la Supercopa española que disputará contra Real Madrid en Arabia Saudita.



El equipo del "Cholo", que terminó con uno menos por la expulsión de Sergio Reguilón, solo ganó uno de los últimos seis partidos de LaLiga y se quedó sin competencia europea para la segunda parte de la temporada ya que salió último en el grupo de la Liga de Campeones de Europa.



El próximo miércoles, el Atlético tendrá otro partido clave ya que visitará a Levante por los octavos de final de la Copa del Rey.



En el primer turno del domingo, Espanyol derrotó a Getafe por 2 a 1, como visitante.



Mañana: 17, Cádiz-Elche (Direct TV). Miércoles 1 de febrero: 17, Betis-Barcelona. Jueves 2: Real Madrid-Valencia.



Posiciones



Barcelona 41 puntos; Real Madrid 38; Real Sociedad 35; Atlético de Madrid, Villarreal y Betis 28; Osasuna 27; Athletic Bilbao y Rayo Vallecano 26; Mallorca 22; Girona 21; Valencia 19; Almería 18; Espanyol, Getafe, Celta de Vigo y Valladolid 17; Sevilla y Cádiz 15; y Elche 4. (Télam)