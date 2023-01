Federal A: la vuelta al trabajo con caras nuevas y la exigencia física

Con 11 caras nuevas, Olimpo comenzó el lunes los trabajos de cara a la temporada 2023 del Federal A.

Todos los refuerzos estuvieron a disposición del entrenador Arnaldo “Cacho” Sialle, quien reemplazó a Carlos Mayor como DT.

El aurinegro sumó al arquero Juan Pablo Lungarzo (ex Independiente de Chivilcoy; los defensores Franco Flores (último paso por Deportivo Madryn), Martín Pucheta –es Sarmiento de Resistencia--, Iván Antunes (Central Norte de Salta) y Elías Fugas (libre de Colón); los mediocampistas Fabio Giménez --ex Deportivo Madryn-- y Federico Freire --proveniente de la 2ª división de Perú y que ya tuvo un paso en el club en la temporada 2016-2017-- y Joaquín Cepeda (ex Huracán de Tres Arroyos) y los delanteros Alejandro Toledo (ex San Martín de Formosa), Santiago Gutiérrez (ex Sportivo Las Parejas) y Aldo Araujo (Sarmiento de Resistencia).

Además, fueron confirmadas la continuidad de los futbolistas Abel Méndez, Cristian Amarilla, Claudio Cevasco, Diego Ledesma, Diego Ramírez, Emilio Lazza, Facundo Affranchino, Gabriel Sanhueza, Gianfranco Rossi, Iván Tello, Ivo Di Buo, Juan Perotti, Luis Vila, Matías Mayo, Nadir Hadad, Santiago Palacios, Sebastián Álvarez y Thiago Faur.

En contrapartida, se alejaron del club Guido Villar (a Barracas), Nicolás Capraro (también a Barracas), Martín Ferreyra (Estudiantes de Buenos Aires), Ezequiel Ham (Independiente de Mendoza), Sebastián Fernández (Estudiantes de Río Cuarto), Pablo Ortega (Ciudad Bolívar), Agustín Bellone (Güemes SdE), Gustavo Mendoza (Nueva Chicago) y Nelson Da Silva (Resistencia Sport Club de Paraguay).

En plantel está conformado por Juan Pablo Lungarzo, Martín García, Andoni Mendiguibel y Gabriel Sanhueza (arqueros); Sebastián Alvarez, Iván Antúnes, Thiago Faur, Elías Fugas, Diego Flores, Emilio Lazza, Matías Mayo, Santigo Palacios, Juan Perotti, Martín Puchetta y Gianfranco Rossi (defensores); Facundo Affranchino, Cristian Amarilla, Joaquín Cepeda, Claudio Cevasco, Ivo Di Buo, Federico Freire, Fabio Giménez, Nadir Hadad, Diego Ramírez, Iván Tello (mediocampistas); Aldo Araujo, Santiago Gutiérrez, Diego Ledesma, Alejandro Toledo y Luis Vila (delanteros).

Olimpo, además de la competencia en el tercer estamento del fútbol argentino, tendrá por delante la Copa Argentina, nada menos que ante Boca.

Otro adelantado

Liniers también comenzó con los entrenamientos el último lunes, ya con la conducción de Claudio Graf, quien tomó el lugar de Marcelo Fuentes.

El chivo ya sumó al arquero Facundo Désima (de último paso por Deportivo Merlo), los defensores Renzo Paparelli (ex Central Norte) y Gonzalo Baglivo (ex Camioneros), el mediocampista Gastón Ortiz (ex Paz Juniors), el delantero Stéfano Zarantonello (Marinhense, de la tercera división de Portugal).

Regresaron el defensor Gianluca Falcioni (retornó de Defensa y Justicia) y el mediocampista Valentín Jouglard (desde Gimnasia y Esgrima de La Plata).

Además, acordaron su continuidad Lucas Partal, Mauro Martínez, Gonzalo Barez, Franco Lefiñir, Mariano Mc Coubrey, Julián Taverna, Sebastián Leguiza, Nicolás Benavídez, Manuel Cutrín, Alexis Bulgarelli, Franco Franzino, Valentín Otondo y Enrique Narvay.

Desde la local se sumaron Valentino Torres, Iván Fernández, Julián Monteverde, Enzo Chamorro, Joaquín Parra y Gabriel Ullmann.

Arranca el 23

Villa Mitre comenzará con los trabajos de pretemporada el lunes 23, ya con Emiliano Ortiz como reemplazante de Sebastián Polla en el puesto de ayudante de campo.

El orientador Carlos Mungo ya tendrá a todos los refuerzos para la puesta a punto de la temporada 2023, que incluye el Federal A y la Copa Argentina.

El tricolor sumó al arquero Luciano Molini (proveniente de Cipolletti), los defensores Leonardo Hertel (ex San Telmo) y Cristian Gorgerino (Estudiantes de San Luis), el mediocampista Alan Olinik (ex Camioneros) y los delanteros Nicolás Trecco –llegó desde Chaco For Ever-- y Gabriel Jara (de último paso por Güemes de Santiago del Estero).

Se concretó el arribo del volante ofensivo Gastón Alberto Torres, de muy buena temporada en Ferro de General Pico y del defensor Federico Mancinelli (Brown de Madryn).

A su vez, continuarán en el club el arquero Daniel Moyano, los defensores Fabián Dauwalder, Federico Tanner, Víctor Manchafico; los mediocampistas Ricardo Tapia, Ramiro Formigo, Agustín Cocciarini, Thiago Pérez, Enzo González, Maximiliano López y los delanteros Nicolás Peralta y Maximiliano Tunessi.

Por su parte, se alejaron Nicolás Del Grecco, Juan Manuel Elordi, Agustín Pezzi, Leonel Corro, Antú Hernández, Alejo Distaulo y Jonathan López.

El tricolor además tendrá por delante la Copa Argentina, donde chocará ante Arsenal de Sarandí.

Toda una incógnita

Sansinena, que será dirigido por Sebastián Polla, todavía no tiene una fecha establecida para el comienzo de los trabajos.

Polla, quien fue el ayudante de Carlos Mungo en Villa Mitre en la última temporada, será el reemplazante de Darío Bonjour y estará secundado por Pablo Recalde (ayudante de campo) y Lucas del Valle (preparador físico).

El 19 de marzo

Tal cual ocurriera en 2022, la fecha de inicio fue pactada para el 19 de marzo, la repetición del formato utilizado en la última temporada, pero con la inclusión de la ventaja deportiva en los playoffs (menos en la final) y la posibilidad ya reglamentada de la promoción ante el equipo de la B Metro.

Los descensos seguirán siendo 4 y habrá dos zonas de 17 equipos cada una, que se confeccionarán una vez conocidos los ascendidos desde el Regional.

El encuentro final será en estadio neutral.

La etapa clasificatoria se llevará a cabo por el sistema de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta.

Clasificarán a la Etapa Eliminatoria del primero (1°) al octavo (8°) de cada zona. Es decir 16 en total. La primera ronda de playoffs estará integrada con los equipos que ocuparon las posiciones 1° a la 16° del ordenamiento general.