El volver a empezar de Villa Mitre, con la cabeza liberada

Villa Mitre es el primer equipo de la ciudad que abrirá compitiendo oficialmente este 2023, recibiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata, por la Liga Argentina de Básquetbol.

El partido está previsto para las 20, en el José Martínez.

El tricolor presentó esta temporada un plantel renovado, que hasta el momento sumó cinco triunfos y ocho derrotas, con la particularidad que de local apenas ganó uno de cinco juegos, siendo el equipo, de los 34 participantes, que menos festejó en esa condición.

Contrarrestando esta cifra preocupante, la Villa levantó cuatro victorias en ocho presentaciones afuera de Bahía, lo cual le dio un equilibrio.

Iniciando el año con el plantel completo y la incorporación de Germán Andrés, el representante bahiense llega a este compromiso con 11 prácticas en el año y con mayor frescura, ya que tuvieron descanso los que se sumaron sobre el inicio de la competencia o con la misma en marcha.

Intentando encastrar cada una de las piezas, el técnico Lisandro De Tomasi viene trabajando con su cuerpo técnico y se mostró sumamente conforme con la respuesta del equipo en el día a día, en la previa al encuentro frente a los platenses, a quienes vencieron como visitante, por 101 a 93.

—¿Empieza “un nuevo” torneo para ustedes?

—Pienso que sí. Llegamos con la misma cantidad de entrenamientos todos juntos que en la primera parte, en la que de 79 prácticas estuvimos completos en 12. Esto nos ilusiona y renueva las expectativas.

—¿Notaste una mejoría en lo que iban buscando?

—Hemos notado mejoría no sólo en el aspecto deportivo e intensidad en las prácticas, sino también desde lo mental. Llegamos a fin de año con varios jugadores que no habían parado en todo el año, con cambios por lesión y reestructurando algunas cuestiones deportivas, por lo que el receso nos vino muy bien para liberar la cabeza.

—Digamos que lo que pasó puede tomarse como un banco de pruebas.

—Sabíamos que en la temporada íbamos a sufrir muchos vaivenes, por la conformación de un plantel más joven, comenzando sin algunos jugadores y porque la pretemporada fue bastante atípica, así y todo, pudimos lograr el principal objetivo: ser competitivos. Hoy nos falta encontrar un equilibrio que nos permita transformar buenos partidos en un resultado a favor. Eso está en el debe, como también hacernos más fuertes de local.

—Tuvieron buenos pasajes, lo que les faltó fue continuidad y cierre.

—Pecamos de no cuidar la diferencia. Como equipo tenemos que tratar de resolverlo y estar tranquilos, en eso fuimos trabajando.

—¿Le falta al equipo un líder natural para los momentos decisivos?

—Hoy tenemos tres líderes importantes: el primero es Federico Harina desde el goleo, el segundo es Javier Bollo desde lo actitudinal y defensivo y el tercero es Jamaal Levy, desde la experiencia. Debemos recostarnos sobre ellos y cada uno que está en cancha cumplir su rol para potenciarnos como equipo.

—En contrapartida es que quienes tienen más la pelota en la mano son los más jóvenes. Y ese liderazgo tal vez se lo den los años.

—Seguro. Y, también, en nuestra formación inicial tenemos un chico Sub 19 que es Jano (Martínez), Valentín Duvanced que es Sub 22 y Álvaro Chervo, Sub 23. Y en la rotación varias veces nos quedó mucha juventud.

—En esa fría estadística de un triunfo en cinco partidos de local, ¿considerás que esto influyó y qué explicación le encontrás a conseguir el 50 por ciento de triunfos de visitantes?

—La sensación que tengo es que nos auto presionamos cuando nos dábamos cuenta que se nos estaba escapando el triunfo de local. También puedo decir que el equipo tuvo mucha valentía, carácter y buen juego para lograr el 50 por ciento de triunfos de visitante, en una competencia muy pareja.

—¿Qué te preocupa más desde lo estadístico?

—El primer punto a corregir tiene que ver con el porcentaje de lanzamientos libres. En determinados pasajes del partido, cuando uno no tiene fluidez o posibilidades de anotar y el rival va subiendo el score, el partido se aguanta con los tiros libres. Y a nosotros nos ha pasado de no poder cortar rachas adversas por mala efectividad, por lo que es un aspecto a mejorar.

—¿Qué les puede aportar Germán Andrés?

—Con él buscamos varias cosas. Una tiene que ver con sumar un mayor en la rotación y otro aspecto es el tiro externo. Nos ha pasado que por momentos nos quedamos sin gol en las rotaciones y Germán es un jugador que no le pesa tomar un lanzamiento. Y también la energía que transmite en el día a día.

—¿La salida de Santiago Pascual tras un fugaz paso los obligó al cambio o estaba previsto?

—Lo de Germán surgió a partir de la decisión de Pascual de volver al Federal, por decisión propia.

—¿Te sorprendió después de jugar tres partidos?

—No, porque se había charlado en el arreglo con los dirigentes. Era una posibilidad quedarse o jugar esos tres partidos. Ya sin tiempo para más recambios, la idea es darle la posibilidad a Fausto Depaoli como base de recambio y mechar a Germán de uno, para abrir un poco más la cancha.

—¿Esta cuarta temporada, es la que más laburo te está costando?

—No, porque hemos pasado por momentos de no ganar de visitante y de cara a playoffs el equipo se acomodó. El tema pasa por encontrar nuestra filosofía de juego y tratar de posicionarnos de cara a los playoffs. Sí me dio un trabajo diferente a las anteriores.

—¿Cuánto de lo que tenías previsto antes del inicio pudieron desarrollar?

—Lo primero que puede identificarse es otra forma de jugar, buscando más el vértigo y ser más agresivos desde la parte defensiva. Esto vemos que camina. Lógicamente armar un equipo lleva tiempo y jugamos recién 13 partidos.

—¿Hay algo con lo que ya no vas a insistir?

—No, tal vez con algún sistema puntual.

—Jugar espaciado, ahora el receso y la fase regular, ¿incide para que en determinados momentos el equipo caiga en una meseta y haya que reanimarlo?

—Nosotros, como cuerpo técnico, consideramos que cada vez que no jugamos es aire fresco para el equipo. Más allá de querer jugar, lo celebramos y aprovechamos.

—¿Cómo se diagrama el día a día con un plantel que se renovó mucho y con qué objetivos?

—En este comienzo de año, cambiamos la estructura de entrenamiento. Hacemos foco no sólo en lo táctico y colectivo, sino pusimos énfasis en lo individual y el trabajo en parejas, para tratar de generar sociedades. Por ejemplo, vamos a jugar contra Gimnasia y no llegamos con rodaje de juego, mientras que ellos vienen con dos partidos encima. Necesitamos generar esas sociedades, además de la búsqueda de más volumen de juego.

Es momento de saltar a la cancha y Villa Mitre ya está listo para este “volver a empezar”.