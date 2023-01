Confirman la preventiva por dos casos de violencia de género

Relaciones “tóxicas”, descalificaciones, agresiones físicas, amenazas y violencias psicológica y económica son conceptos que engloban a la violencia de género cometida por dos hombres en Tres Arroyos, quienes continuarán encarcelados a la espera de sus respectivos juicios.

Es que la Cámara Penal bahiense no hizo lugar a los recursos interpuestos por las defensas de ambos imputados y confirmó las prisiones preventivas dictadas en primera instancia.

En uno de los casos el hijo de la víctima, de 14 años, tuvo que intervenir para que el acusado, en ese entonces pareja de su madre, dejara de golpearla.

Al apelar la medida privativa de libertad, la defensora particular Elisa Hospitaleche se refirió a una valoración “sesgada y sexista” de los hechos, porque se omitió que A.O.R. (se identifica al imputado con las iniciales para preservar a la víctima) “pretendía recuperar un teléfono” de su propiedad y que la víctima se negaba a entregárselo.

Según la abogada tresarroyense, “no existe prueba” que permita acreditar que su defendido “le propinó a la víctima innumerables golpes de puño", así como que las lesiones constatadas en la mujer “no serían compatibles con la denuncia realizada”.

Además consideró que el acusado no se mostraba como “un sujeto peligroso que intentara sustraerse a sus obligaciones”, y que la víctima actuaba como “una denunciante compulsiva, a modo serial, que de repente sostiene una situación de sometimiento sin ningún otro elemento que lo avale".

El juez Gustavo Barbieri, integrante de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, rechazó la apelación presentada por la doctora Hospitaleche y ratificó el dictamen del juzgado de Garantías de Tres Arroyos, al entender que “no asiste razón a la defensa en los cuestionamientos que dirige a la valoración probatoria, la que califica de sexista y sesgada”.

“Lo que surge de los medios de convicción reunidos resulta suficiente para tener por acreditada la imputación”, postuló el camarista.

La denunciante declaró que el día del hecho “empezaron a discutir y el imputado comenzó a golpearla con los puños hasta que llegó su hijo de 14 años e intervino para que terminaran las agresiones”, indicó en el fallo Barbieri, con la adhesión de su colega Pablo Soumoulou.

La mujer relató asimismo que debido a las agresiones presentó hematomas en un glúteo y el brazo derecho, sufrió fractura de muñeca y debió recibir atención en el hospital Pirovano.

“La trabajadora social informó sobre la impresión relativa a la vulnerabilidad en que se encontraría la víctima y su hijo, ante la ‘relación tóxica’ que tendría con el procesado”, continuó la resolución judicial.

Sobre los peligros procesales, Barbieri destacó que la calificación (lesiones graves calificadas por el vínculo y tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización legal) permite estimar una pena de 3 años como mínimo y 12 de máxima, que inhabilita la excarcelación ordinaria.

Intentó ahorcarla

En el otro caso de violencia de género, también en Tres Arroyos, el acusado habría intentado matar a su pareja, ahorcándola.

La defensora oficial Luciana Bellingeri fundamentó la apelación de la preventiva impuesta a J.C.C. en que el hecho “no ocurrió y que estaban discutiendo por una problemática adictiva, lo que fue ratificado por la víctima”.

“(La defensa) expresó que en el hecho no hubo intervención de terceros que obligaran a que su asistido dejara la acción que habría ejecutado sobre la víctima, entonces el dolo homicida no estaba probado. Concluyó que si el imputado hubiera pretendido causar la muerte, no se hubiera ido de la casa al percatarse de que (ella) no podía respirar normalmente”, señaló.

Bellingeri también alegó que lo consignado en el certificado médico “no se corresponde con el hecho imputado, pues la médica de Policía debió haber referido la presencia de enrojecimiento de la piel o algún otro signo de ahorcamiento”.

La Cámara bahiense discrepó con los planteos de la defensora al opinar que está probado el hecho y la “finalidad de producirle la muerte”.

Dijo que la versión del acusado, quien negó los hechos, se contradice con el relato de la víctima frente al personal policial que concurrió a su domicilio, convocado por una vecina a quien le pidieron ayuda.

“También confronta con los testimonios de los preventores que intervinieron en el procedimiento, quienes dieron cuenta de lo manifestado por la víctima, y con lo apuntado por ella en la primera entrevista que tuvo con el personal del Centro de Asistencia a la Víctima”, aseguraron los camaristas.

La mujer reconoció que la relación “fue siempre muy conflictiva” y que ella, “por miedo” nunca lo denunció porque él le decía que si iba preso, “cuando salgo, vas a aparecer muerta vos o tus hijos”.

“Ese día discutieron porque ella le dio su número de teléfono a un viejo amigo, lo que motivó que el imputado la agarrara del cuello y la tirara contra el piso. Dijo que ‘no me estaba dejando respirar y, como se dio cuenta de que no estaba respirando bien, se fue’”.

Más allá de la referida dependencia de drogas tanto del hombre como de la víctima, ni la prueba de descargo presentada por la defensa son suficientes para neutralizar, al menos por ahora, la acusación.

El dolo homicida y su confirmación

Los camaristas Barbieri y Soumoulou desestimaron, en el segundo caso, el planteo de la defensa en cuanto a que no existió dolo homicida.

“Las constancias aunadas a la investigación resultan suficientes para inferir en el obrar del justiciable la intencionalidad de terminar con la vida de la víctima. (...) Recién cesó en su accionar cuando advirtió que prácticamente había logrado su cometido, pues la mujer no estaba respirando bien, tras lo cual -lejos de auxiliarla- se fue de la vivienda dejándola sola”.

Al igual que la jueza de Garantías Verónica Vidal, interviniente en la causa, la Cámara dio por acreditados los “peligros procesales” en relación con el acusado.

“En particular el de fuga, a partir de la pena en expectativa que se prevé, la alta probabilidad de entorpecimiento probatorio, las características del hecho investigado, condiciones personales del imputado y actitud de éste frente a la víctima; argumentos y valoración que en lo personal comparto”, finalizaron.

Por ese motivo no hicieron lugar a la impugnación presentada y ratificaron la prisión preventiva a J.C.C.