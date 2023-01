L-Gante apoyó a Thiago para que siga en "Gran Hermano 2022"

El fuerte apoyo de L-Gante para que Thiago de "Gran Hermano 2022" no sea eliminado del juego.

"Gran Hermano 2022" se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Tanto es así, que semana a semana el ciclo de Telefe suma adeptos y detractores, generando fanáticos para cada uno de los participantes.

El líder de esta última semana fue Maxi quien aprovechó su poder para dejar a Nacho afuera de la placa de eliminación. En ese contexto, este próximo domingo el público votará, entre Thiago, Agustín y Camila, al jugador que quedará afuera de la casa más famosa del país.

Así quedó la placa de nominados para esta semana, con Thiago, Camila y Agustín, ya que Nacho fue salvado por Maxi.

Así las cosas, se generó un debate acerca de dejar o no a Thiago, debido a su dura historia de vida humilde y con muchas privaciones.

En su presentación antes de entrar al reality, el joven de González Catán contó acerca de su familia. “Antes de morir, mi vieja me dijo ‘vergüenza tenés que tener cuando salís a robar’ y le hice caso, nunca salí a robar, nunca, nunca”, dijo el participante y apenas apareció en la casa comenzó a perfilarse en las redes sociales como uno de los favoritos de la gente.

Con el correr de los días, Thiago fue mostrando su personalidad y a algunos no les gustó. La manera de expresarse que tuvo con Daniela, quien fue su novia durante algunos días y otras cuestiones hicieron que en el último tiempo no fuera tan fuerte en el exterior, aunque sus compañeros no lo sabían. Esto fue así hasta que volvieron a entrar algunos participantes que se habían ido y que vieron cómo fueron las cosas adentro de la casa y con el público. De este modo, Thiago, que nunca había sido nominado por sus compañeros, esta semana quedó en placa por estrategia de juego.

Entonces, comenzaron los amores y los odios hacia el cartonero que trabajaba en el Mercado Central. Y los famosos no se quedaron atrás y también dieron su opinión al respecto. Uno de los que apoyaron públicamente a Thiago fue L-Gante, quien a través de sus redes sociales realizó un fuerte descargo.

L-gante apoyó a Thiago de "Gran Hermano" para que no salga de la casa.

“Gran Hermano es un juego, frase que mucho usan adentro de la casa, cuando conviene... pero cuando hablamos de algunos participantes deja de serlo. cuando hablamos de oportunidades, cuando hablamos de edades”, comenzó escribiendo Elián Valenzuela. Y siguió: “Si bien Thiago no es mi favorito, pienso cuántas oportunidades se le presentan para cambiar su vida, cuánto podemos juzgar al adolescente de 19 años que vive en situación casi de calle”. Y en letras mayúsculas, concluyó: “A mí me temblaría el pulso si tengo que sacarlo de la casa”.

El apoyo del creador de Cumbia 420 fue contundente. El papá de Jamaica se manifestó a favor de cuidar al participante y en contra de juzgar sus actitudes. Con un posteo, que vieron miles de personas, intentó mostrar su postura en cuanto a las diferencias de oportunidades que tienen algunas personas y que necesitan de la ayuda de todos. (Teleshow)