Intentan estafar a una joven bahiense con un cuento del tío

"(Nombre de la víctima) ¡atendeme!, por favor, ¡atendeme!. Que mi mujer se equivocó y te depositó de más".

La voz suena desesperada, suplicante.

Es la misma voz de hombre que unos minutos antes se había mostrado interesado en la compra de una cama, que una joven estudiante bahiense había publicado para su venta en Facebook.

Esta voz, al principio campechana y confiable, le había dicho que no era de Bahía Blanca, que trabajaba en una empresa del Puerto desde hacía poco y que estaba interesado en el artículo en cuestión para rearmar la casa en la ciudad para su mujer y sus hijos, "como quien dice".

Hasta allí, una operación normal. Acordaron la venta y la forma de pago por una billetera virtual. Todos contentos, hasta que de pronto el teléfono de la víctima recibe un mensaje. Es la voz del hombre, pero ahora suena desesperada. temblorosa, casi. Dice que su mujer se había equivocado en la transferencia y había depositado en la cuenta de "Manu" mucho más dinero que el pactado, diez veces más. Para confirmarlo le manda el cupón de una transferencia exitosa con el logo de un banco conocido.

Si la víctima no se hubiera dado cuenta de que todo era mentira, chequeando en su cuenta si existía tal transferencia, la estafa hubiera seguido de dos posibles maneras según ocurre en las versiones más reiteradas: Un ida y vuelta de mensajes con alguien que se hace pasar por agente del banco para conseguir sus datos y vaciarle las cuentas o, en la versión más sencilla, la hubieran convencido con lágirmas y llantos de que devolviera el dinero (que nunca llegó a la cuenta, por supuesto). Las víctimas suelen creer que no tienen el dinero supuestamente transferido a su cuenta porque, por ejemplo, todavía no se acreditó, pero ante la actuación teatral del estafador sienten pena y devuelven lo que nunca les llegará.

En esta oportundiad, no pasó nada.

Pero son muchas las personas que han caído en esta estafa. La única forma de protegerse es desconfiar, confirmar todas las situaciones de esta naturaleza con las fuentes indicadas y nunca dar datos personales o bancarios por teléfono.