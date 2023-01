El cine en Bahía, el país y el mundo: tras la taquilla perdida

Por Christian Severini

Especial para La Nueva.

Un año después de la paulatina recuperación en 2021, a raíz del extenso cierre de las salas que provocó la pandemia, el negocio del cine creció de manera considerable. Aunque sin brillar como en la era prepandémica: la temporada que acaba de concluir quedó, en la Argentina, casi un 29% por debajo de 2019.

De todas formas, los recientes estrenos y, sobre todo, los confirmados para el resto de 2023, auguran un repunte continuo. Habrá más de una veintena de tanques.

¿Cuál fue el más exitoso de 2022?

Mis amarillos favoritos

"Minions: Nace un villano", la precuela animada con las entrañables criaturas que solo quieren servir a Gru, lideró ampliamente la taquilla local y nacional.

En la ciudad fue vista por 55.195 espectadores, cifra que la convierte en la octava película más convocante de la historia desde que existen registros confiables (1997).

En el país su logro es mayor, los 4.566.438 tickets vendidos le permitieron ingresar al podio histórico, ubicándose detrás de "Toy Story 4" (6.632.507) y "Minions" (4.933.196), su primera incursión como protagonistas en la franquicia de "Mi villano favorito". La animación al poder.

Estrenos y concurrencia

En el año que pasó se estrenaron en Bahía Blanca 121 films, algo más que en 2021 (92). El récord sigue en manos de 2018 con 217 lanzamientos.

De los 121, 20 fueron argentinos. En la temporada previa, reapertura mediante, apenas se conocieron 5, mientras que en el accidentado 2020, 3.

Según los registros de la consultora Ultracine, las salas de Cinemacenter y Cines del Centro cortaron 412.399 entradas, una mejora del 204,7% respecto de 2021 (135.317).

En tanto, de acuerdo a la información del INCAA, en el territorio nacional se produjeron 547 estrenos (incluyendo muestras, festivales y otros), superando los 370 de 2021. Hubo 229 novedades argentinas.

2022 cerró con 33.474.137 espectadores, creciendo un 151,2% en relación a la etapa anterior (13.322.212).

Se recaudaron, al cabo de doce meses, 20.099,4 millones de pesos, muy por encima de los 5.377 millones de 2021.

Las más vistas

Las diez principales películas elegidas por los bahienses concentraron nada menos que el 60% del público total, tendencia que se repite desde hace varios años.

La pasada campeona, "Spider-Man: Sin camino a casa", le cedió el trono a la mencionada 'Minions: Nace un villano", que se quedó con el 13,3% de las localidades de 2022.

En el extremo opuesto, el thriller "Atrapada" se consagró como el peor debut de todos, solo lo vieron 7 personas.

Top 10 anual local

1) "Minions: Nace un villano": 55.195 espectadores.

2) "Jurassic World: Dominio": 31.303.

3) "Top Gun: Maverick": 26.981.

4) "Thor: Amor y trueno": 24.365.

5) "Argentina, 1985": 23.245.

6) "Doctor Strange en el multiverso de la locura": 20.781.

7) "Lightyear": 20.111.

8) "Sonic 2: La película": 18.252.

9) "Spider-Man: Sin camino a casa": 14.304.

10) "30 noches con mi ex": 13.029.

Fuente: Ultracine.

Si bien las preferencias masivas se alternaron, como suele ocurrir, entre la animación y el cine fantástico -donde reinan los superhéroes de Marvel-, es meritoria la aparición en el Top de los títulos nacionales "Argentina, 1985" y "30 noches con mi ex". Además, son los únicos originales, ya que el resto se compone de secuelas y spin-offs (derivados).

Por su parte, la última entrega de Spidey, conocida a fines de 2021 y de extenso recorrido en 2022, finalizó con 40.505 entradas: el héroe más rendidor.

En nuestro país, luego de 'Minions: Nace un villano", se ubicaron "Jurassic World: Dominio" (2º), con 2.414.583 personas, "Thor: Amor y trueno" (3º), con 2.083.032, "Doctor Strange en el multiverso…" (4º), con 1.977.554, y "Lightyear" (5º), con 1.592.303.

Luces y sombras del cine argentino

El balance del cine nacional fue insatisfactorio. En las salas de la ciudad, los 20 estrenos sumaron 48.320 tickets (el 11,7% del total), de los cuales 36.274 corresponden a los citados largometrajes de Santiago Mitre y Adrián Suar.

Es decir que "Argentina, 1985" y "30 noches con mi ex" atrajeron al 75% del público que pagó para ver nuestro cine.

A continuación, "Competencia oficial", de la dupla Cohn-Duprat, debió conformarse con 2.000 localidades, mientras que algunas de las restantes superaron las 1.000 y varias no llegaron a las 100.

Top 5 anual local del cine nacional

1) "Argentina: 1985": 23.245 espectadores.

2) "30 noches con mi ex": 13.029.

3) "Competencia oficial": 2.072.

4) "En la mira": 1.655.

5) "La gallina Turuleca": 1.625.

Fuente: Ultracine.

¿Cuántas entradas vendieron en el país los films argentinos? 2.639.597, solamente el 7,8% del total general.

El 1-2 también fue de la galardonada historia con Ricardo Darín y Peter Lanzani sobre el juicio a las Juntas Militares (1.068.533) y de la ópera prima como director de Adrián Suar (784.062). Números inquietantes para las demás.

Vuelo a la gloria

Tom Cruise, la mayor estrella de Hollywood, y James Cameron, realizador clave en la evolución del lenguaje cinematográfico, son férreos defensores del cine en salas. Ambos entregaron las películas más disfrutables y exitosas de 2022 en el mundo.

"Top Gun: Maverick" y "Avatar: El camino del agua", verdaderas experiencias inmersivas y sensoriales, recaudaron 1.490 y 1.470 millones de dólares, respectivamente.

La consultora inglesa Gower Street Analytics estimó que la taquilla global alcanzó el año pasado los 25.900 millones de dólares, un aumento del 27% con respecto a 2021, pero aún lejos de los niveles previos a la pandemia.

El mercado norteamericano desplazó a China como el más importante del mundo, ingresando 7.500 millones de dólares.

Lo que viene

Para la segunda quincena de enero y durante febrero, se anuncian cinco films que son parte de la nueva temporada de premios: "Babylon", de Damian Chazelle; "Los Fabelman", del maestro Steven Spielberg; "Los espíritus de la isla", de Martin McDonagh; "Tár", de Todd Field; e "Imperio de luz", de Sam Mendes.

Algunos de los tanques que llegarán son "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" (febrero), "Shazam: La furia de los dioses" y "John Wick 4" (marzo), "Super Mario Bros." (abril), "Guardianes de la Galaxia Vol. 3", "Rápidos y furiosos 10" y "La sirenita" (mayo), y "Transformers: El despertar de las bestias", "The Flash", y el adiós del arqueólogo más famoso, "Indiana Jones y el llamado del destino". Corte.