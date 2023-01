Larreta: “No hay manera de dialogar con el Gobierno, desconocen la democracia”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó hoy que Juntos por el Cambio bloqueará en Diputados el proyecto de juicio político a la Corte Suprema que impulsa el Gobierno y aseguró: “No hay manera de tener un diálogo, están desconociendo la democracia”.

En el marco de un operativo policial en Villa Lugano, el mandatario porteño indicó que los diputados de la coalición opositora participarán de la comisión del Juicio Político “para que no avancen en un embate más que está haciendo el Gobierno sobre la Justicia. No lo vamos a permitir y lo vamos a frenar. Vamos a dar todas las discusiones, con todas las pruebas en la comisión”.

En las últimas horas, desde el principal espacio opositor aseguraron que no facilitarán el tratamiento de ningún proyecto de ley hasta tanto no concluya "esta nueva embestida del kirchnerismo contra la Justicia". “Lo que si decimos, que cumpliendo con nuestra responsabilidad en el Congreso, como bancada opositora, hoy no hay manera de tener un diálogo constructivo, ni de buscar proyectos de ley en forma conjunta, con el Gobierno. Es un Gobierno que está desconociendo la democracia. Es gravísimo lo que está sucediendo”, manifestó el alcalde porteño.

Vale recordar, que el pasado domingo se llevó a cabo un encuentro entre los presidentes de los bloques que conforman el espacio opositor, en el que decidieron que asistirán a la Comisión de Juicio Político, con el objetivo de hacer caer el pedido encabezado por el Poder Ejecutivo.

En referencia a la interna de Juntos por el Cambio, y sobre el encuentro que mantuvieron ayer Elisa Carrió y Gerardo Morales, Larreta expresó: “Todo lo que haga a la unidad de Juntos por el Cambio, como reuniones que busquen consenso, como hicimos ayer con la mesa nacional, o como hice yo que me reuní con Mario Negri, Gerardo Morales y Martín Lousteau, lo vamos a hacer siempre. Todo lo que haga a la defensa y el fortalecimiento de la unidad, yo lo veo muy bien”.

Gerardo Morales y Elisa Carrió anunciaron ayer un acuerdo electoral.

Por otro lado, y en materia de seguridad, Rodríguez Larreta aseguró que “la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más segura de Latinoamérica”. Y en referencia al procedimiento realizado en al Villa Lugano, el mandatario porteño explicó que se trata de “un proceso que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Pusimos la famosa ‘cruz roja’ en un bunker narco, lo que simboliza que el Estado toma control de un lugar que era de delincuentes. Entendamos además que es el último eslabón de un proceso más largo, que en muchos casos es droga que entra de otro países del mundo. Que entra por las fronteras argentinas, por lo que hay necesidad de reforzar. Y que además circula por todo el país, por eso es tan importante la coordinación con otras provincias”.

Rodríguez Larreta aseguró que “la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más segura de Latinoamérica”.

Y agregó: “Es el bunker número 64 que estamos levantando, desde que se transfirió el control del narcomenudeo a la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos un área de la Policía de la Ciudad destinada al narcotráfico, la cual está entrenada y viene trabajando muy bien. No tenemos registro de ‘bandas narcos pesadas’, las erradicamos. Había tres bandas grandes, pero hoy están presos”. (Infobae)