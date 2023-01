Se derrumbó el techo de una casa en el Jagüel y murieron cuatro hermanos de entre 4 y 10 años

El techo de una casa de El Jagüel se desplomó el domingo por la noche y mató a cuatro hermanos. Las víctimas fueron identificadas como Benicio y Noah Nisi, mellizos de 4 años, Lorenzo del Río (6) y Santino Hardoy (10). Según los investigadores, sobre la losa se habían depositado unas “5 toneladas de escombros” y se sospecha que eso habría provocado el desmoronamiento. Por lo que la fiscal del caso pidió la detención del dueño de la propiedad y pareja de la mamá de los chicos muertos.

El detenido fue identificado por fuentes consultadas por Infobae como Catalino Daniel López, de 51 años, y es pareja de la madre de las víctimas. Fue acusado por la fiscal de la UFI N°3 de Lomas de Zamora, Vanesa González, por el delito de homicidio culposo agravado por la multiplicidad de víctimas y se negó a declarar.

“Quién me saca este dolor. No puedo más, por qué la vida es injusta conmigo. Por favor, no puedo más. Los extraño, mi Lolo, mi Santi y mis bebés”, escribió en Facebook Pamela Nisi, la mamá de los cuatro chicos y quien el domingo a la noche presenció la tragedia: la mujer recibe asistencia psicológica.

La mujer tiene otros dos hijos, de 15 y 18 años. El mayor vive en San Justo, y el menor hace una semana se había mudado junto a su mamá y sus 4 hermanitos a la casa de El Jagüel del ahora detenido, quien estaba en pareja con Pamela desde hace unos meses, aunque se conocían desde hacía 8 años por el trabajo.

Justamente, el adolescente de 15 años fue quien, según las fuentes consultadas por este medio, le avisó a su madre sobre lo sucedido, cuando notó que caía algo del techo. Era el polvillo previo al derrumbe: “Se levantó para explicarle lo que pasaba y allí se desmoronó el techo de la habitación. Los otros cuatro chicos quedaron atrapados bajo los escombros”, describieron.

El derrumbe ocurrió en la propiedad de López, ubicada en la calle Talcahuano al 1.100, cuando la losa de una de las habitaciones cedió sobre los cuatro nenes. Cuando el personal de Bomberos de Esteban Echeverría llegó al lugar, logró rescatar con vida a Noah, la melliza que el 29 de diciembre pasado había cumplido 4 años, pero murió en el traslado al hospital Santamarina.

Luego, hallaron los otros cuerpos entre los escombros. “Estaba la billetera del nene de 10, con la plata que juntaba para su cumpleaños (iba a cumplir 11 el 3 de febrero), porque quería alquilar un toro mecánico”, contaron las fuentes consultadas por este medio y dijeron que la propiedad tiene peligro de derrumbe.

En diálogo con TN, el oficial principal de bomberos Matías Lamilla dio detalles sobre el operativo: “Recibimos el llamado del cuartel central donde se desplazaron cuatro dotaciones. Se encontraron con una habitación de 3x3 donde se había derrumbado la losa”.

Sin embargo, luego se supo que el mismo domingo “el detenido había sacado los escombros que había en el patio para hacer lugar y los puso sobre la losa, justo en la parte de arriba de la habitación de los chicos”, ampliaron los investigadores y fuentes policiales informaron: “Se habían depositado 5 metros, o un peso de 5.000 kilos, aproximadamente, de material en el techo para una posterior ampliación”.

Fue por esto que, luego de la toma de testimonios, la causa cambió a homicidio culposo y se ordenó el arresto del novio de la madre de las víctimas. Se aguarda ahora la declaración de los testigos, entre ellos algunos vecinos, y se esperará a quePamela esté en condiciones anímicas para poder declarar. También el adolescente de 15 brindará testimonio en Cámara Gesell.

La noticia de esta tragedia en El Jagüel se conoció horas después que el domingo a la madrugada un conductor alcoholizado incrustara su auto en una casa del partido de Moreno: mató a dos nenes mientras dormían. Tras el impacto, el sospechoso intentó escapar, pero fue detenido por los vecinos, alertados por el fuerte estruendo que provocó el choque, indicaron fuentes del caso. Estiman que iba a más de 100 kilómetros por hora.

Fuentes de la investigación confirmaron a Infobae que tenía 0.64 gramos de alcohol por litro de sangre, aunque se le harán análisis para comprobar el dosaje que arrojó la pipeta, como también para determinar si había consumido estupefacientes.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del departamento judicial de Moreno, a cargo del fiscal Leandro Ventricelli. El conductor está aprehendido y era indagado este lunes por el delito de doble homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas, por culpa temeraria y exceso de velocidad.

El episodio ocurrió poco antes de las 5.30 de este domingo en la intersección de avenida Roca y Quilmes, en la localidad de Villa Trujui, en el Oeste bonaerense, cuando el conductor de un Chevrolet Meriva gris, identificado como Gastón Emmanuel Ramírez, perdió el control, chocó contra la propiedad y se metió en el comedor, donde descansaban las víctimas.

Fuente: "Infobae"