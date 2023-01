Alberto Fernández lanzó el Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios: "No todos somos lo mismo"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que en la política "no todo es igual", marcando una diferencia entre el oficialismo y oposición, al lanzar el Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios en el partido bonaerense de Avellaneda.

"No todo es igual, no todos somos lo mismo. Nosotros creemos que el Estado tiene una importancia primordial para igualar allí donde el mercado desiguala, poner el valor allí donde el valor no aparece y para cuidar a los mejores de los nuestros. Para eso estamos", enfatizó Fernández.

Al encabezar el lanzamiento del primer Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios, precisó: "Ponen todo de sí al servicio del otro en los momentos de mayor riesgo, siempre están al lado del que está en peligro, sabiendo además que ponen en riesgo sus propias vidas. Eso los pone en un lugar en donde el resto de la comunidad no puede hacer otra cosa que decirles gracias".

"Muchas veces se escuchan voces desencantadas que dicen 'finalmente en política todo es lo mismo, los políticos son todo lo mismo'. No, yo no admito eso. No somos todos lo mismo. Estamos los que creemos que hay que poner en valor la labor de quienes ponen en juego su vida cotidianamente y están los que piensan que se la tienen que arreglar como pueden. Nosotros no pensamos eso", subrayó el Presidente.

En ese marco, Alberto Fernández destacó: "Siempre que en la Argentina hay una situación de riesgo hay un bombero voluntario trabajando detrás para sobrellevar, apaciguar y eliminar esa situación. Eso no tiene valor, por lo tanto todo lo que invirtamos en cuidar a los mejores de los nuestros es poco".

Acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi y el legislador impulsor de la ley, Eduardo Bucca, el mandatario puso en marcha el primer Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios que garantizará indemnizaciones y asistencia médica y farmacéutica para 58.000 bomberos y bomberas de todo el país.

La iniciativa surgió a partir de la nueva Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (N°27.629), sancionada por el Congreso nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo en junio de 2021, con la finalidad de que los bomberos y bomberas que se dedican a salvar vidas y proteger los bienes de la comunidad puedan contar con recursos para brindar ese servicio que prestan de manera voluntaria. (NA)