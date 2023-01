Nació Vita, la hija de Cande Ruggeri

Candela Ruggeri se convirtió en mamá por primera vez junto a Nicolás Maccardi, su novio desde hace 4 años. La bebé de la pareja fue bautizada como Vita Maccardi Ruggeri.

La pequeña nació en el Hospital Austral a las 20 horas del lunes 9 de enero. Vita pesó 2,700 kg y según aseguró la familia de la modelo ambas se encuentran en perfecto estado de salud.

La influencer compartió en sus redes distintos momentos de su embarazo, como la elección del nombre de su bebé. "Por fin llegó el día que sepan el nombre de la pollita. Lo elegimos con tu papá con muuucho amor. Significa vida y eso nos enamoró. Ya te amamos, ¡falta cada vez menos para conocerte!", escribió Cande en su cuenta de Instagram.

También, la hija de Oscar Ruggeri, comentó las complicaciones que tuvo con el sueño durante su embarazo. "No estoy durmiendo nada. Y yo soy de muy buen dormir. Necesito dormir unas nueve horas, tranquila, y así estoy de buen humor y estoy bien", explicó Candela en su momento.

"Yo creo que el cuerpo es muy sabio y me está preparando para lo que se viene, porque me dicen aprovechá a dormir ahora que después no vas a dormir nada. Y es verdad. Sé que me va a pasar y por eso quiero aprovechar a dormir ahora pero no estaría pudiendo. Claramente. Hoy no voy a dormir siesta sino que me voy a ir directamente a la noche a dormir. ¡Y espero poder hacerlo!", reflexionó. (NA)