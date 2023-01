Le bajarían el pulgar al neerlandés que se peleó con Messi

El goleador neerlandés Wout Weghorst, quien le hizo dos goles a la Argentina en Qatar 2022 y se hizo conocido por la respuesta de Lionel Messi tras una discusión, podría ver frustrado su pase del Besiktas de Turquía al Manchester United inglés por sus malos antecedentes en el Burnley británico.



El portal The Athletic señaló hoy que hay dudas en Old Trafford sobre la contratación del delantero debido a que en su corta etapa en Burnley, en 2022, en donde jugó 20 partidos y marcó dos goles, el neerlandés "se enfrentó con sus compañeros debido a su arrogancia".



En Burnley, agrega el medio de prensa, se afirma que "Weghorst viene con un aura de confianza que algunos de sus compañeros de equipo interpretaron como arrogancia, debido a su ambición y determinación por mejorar su trabajo", reportó el diario español Mundo Deportivo.



Según algunos excompañeros del delantero que jugó en AZ Alkmaar de Países Bajos y Wolfsburgo de Alemania, "Weghorst no tenía miedo de llamar la atención a un compañero si creía que no se estaba esforzando lo suficiente".



Weghorst ingresó en el segundo tiempo en el partido de cuartos de final ante Argentina en Qatar, cuando el equipo de Lionel Scaloni ganaba 2-0. El delantero marcó los dos tantos que igualaron el juego 2-2, el segundo en el undécimo minuto adicional.



La clasificación para la semifinal se decidió por la vía de los tiros penales y la Argentina avanzó a semifinales.



No obstante, el motivo que lo hizo famoso al longilíneo delantero neerlandés (1,97m.) se vivió camino a los vestuarios, cuando Messi, en medio de una entrevista televisiva, le gritó al Weghorst "Qué miras bobo, andá pa' allá, bobo".



Weghorst dijo después que quería saludar a Messi, pero el astro argentino no quiso saber nada con contactarse con el rival, quien desde que ingresó a la cancha esa noche tuvo varios encontronazos con jugadores de la "albiceleste", al punto de recibir una tarjeta amarilla. (Télam)



Tras la frase de Messi que se viralizó de manera inmediata, el delantero neerlandés fue disuadido por algunos jugadores argentinos como Lautaro Martínez y el exdelantero Sergio Agüero, para que se fuera a su vestuario.