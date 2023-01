Las chicas de Villa Mitre le aportaron un toque de calidad al fútbol femenino de la Liga

En 2020 la pandemia les puso un freno, el año pasado perdieron la final y en este 2022 llegaron a la cima. Las chicas de Villa Mitre obtuvieron el torneo anual –primero ganaron el Clausura- venciendo en la final a Municipales en el torneo de Primera de la Liga del Sur.

Tras celebrar la obtención, las campeonas, junto a su director técnico, expresaron su alegría y contaron cómo se fue hilvanando esta linda historia.

Sol Menéndez Perrone tiene 29 años y es la goleadora del tricolor. Si bien juega de enganche, su característica principal es pisar el área rival y anotar.

“Juego desde muy chiquita; aprendí a caminar pateando una pelota. Claro que no había competencia femenina y me tocaba jugar en el barrio con amigos o mi propia familia”, dijo Sol, quien también es profesora de educación física.

“Llegué a Villa Mitre porque Ema nos convocó, presentó el proyecto y me gustó. En el plantel somos dos profesoras que trabajamos en el club con el Sub 15 y escuelita”, señaló.

Su faceta goleadora, según dice, tiene su razón de ser.

“El premio de haber sido goleadora, siendo que soy enganche, fue gracias al equipo. Todo se reduce a la virtud de las chicas, porque somos muy positivas, nos hemos levantado de varias reveses. También resalto la unidad”, contó.

Sol resaltó el crecimiento del equipo con el transcurrir de la competencia.

“Fuimos de menor a mayor. Al principio hubo cambios con la llegada de nuevas jugadoras. Y se modificó el sistema, de marcar con 3 defensoras a hacerlo con 4. Nunca dejamos de competir, por eso llegamos a la definición muy bien preparadas”, agregó.

“¿El gol más lindo? El de la final. Venía salada porque hacía tres partidos que no convertía. Me queda boyando una pelota tras un córner, le pegué de zurda y entró abajo”, confesó Sol.

“Alguna patadita pegué…”

Sofía Coronel tiene 20 años y se desempeña como lateralista. El buen manejo de pelota le permite utilizar los dos perfiles, a tal punto que jugó de “3” y de “4”.

“Soy derecha, pero me adapto bien a la banda opuesta. Me ha pasado de desbordar por izquierda, enganchar y pegarle con la otra. Tengo un par de goles así (risas)”, expresó.

Cuando aparecieron las pruebas en Villa Mitre abandonó el hockey.

“Fue el primer club en hacer un llamado; en 2020 nos frenó la pandemia, pero el año pasado se cumplió el sueño. La ansiedad era grande; empecé en el fútbol por el fanatismo de mi papá. Nos contagió esa pasión a mi hermana y a mí.

Sofía destacó el crecimiento de todos los equipos afiliados a la Liga.

“Los partidos son difíciles, los rivales van mejorando y se van agregando más equipos. Tenemos un grupo muy lindo, donde se trabaja, hay mucho sacrificio. Nuestro DT es exigente, el profe no te perdona una (risas). Entrenamos cuatro días a la semana y tenemos de dos de gimnasio y uno de videoanálisis”, apuntó.

Mencionó a Abigail Britos, de Municipales, como la rival más completa.

“Alguna patadita se llevó, jajaja. Es una jugadora muy difícil de marcar. ¿El gol más lindo? Contra Tiro Federal. Un córner pasado, retrocedí para buscar la pelota, encaré al área, enganché y le pegué de derecha. Golazo…”, relató.

“Tengo un sentimiento especial por el club, su gente. Me siento muy feliz”, aseveró.

“Voy a los partidos”

Belén Rodríguez (33 años) aporta su experiencia desde la posición de segunda central. De buena estatura, demuestra personalidad y carácter.

“Trato de no fallar. Soy de ir al choque, en las divididas si pasa la pelota no pasa el rival (risas). Mi fuerte es el mano a mano, aunque también tengo buen juego aéreo” dijo Belén, una diestra que juega de "6".

“Hay pocas zurdas en el equipo. No me molesta cerrar a los costados, mi pierna se fue adaptando. Si tengo que pegar una patada lo hago, aunque sin mala intención (risas). También defender en las pelotas aéreas. ¿Si soy de ir a cabecear? No mucho. En las finales me mandaban, pero todavía no convertí goles.

Asegura recibir consejos de Facundo Laumann, su cuñado.

“Está casado con mi hermana (Lionela), no puede evitarme. Como empecé a jugar de grande me ayudó mucho: ganar de arriba, trabar una pelota o anticipar. Es un referente, lo he visto jugar y sabe mucho del puesto”, aseveró.

Belén destacó el trabajo coordinado que lleva a cabo con sus compañeras.

“Con Mica o Sol Martínez nos turnamos para dar indicaciones u ordenar. Hemos tenido partidos complicados. En las finales los nervios afloraban, pero antes de los partidos.

“Soy del barrio y de Villa Mitre. Voy a los partidos del Federal y la Liga. Miro los movimientos de (Víctor) Manchafico, aprendo”, sostuvo. También valoró el trabajo de todo el equipo.

“Mentalmente somos muy fuertes, con temperamento. En la final hubo de todo, hasta nos trenzamos en una bronca que no pasó a mayores (risas). Eso sí, terminó el partido y el respeto al rival como siempre”, sintetizó



29 goles. Anotó Sol Menéndez Perrone en 2022, que incluye Apertura, Clausura y final Anual. A Municipales le marcó el primero de los cuatro de su equipo.

"Lo admiro al "Dibu"

Oriana Avendaño (17 años) juega en el puesto más ingrato del equipo. La única arquera sobreviviente de un año exigente.

“Siempre tuve admiración el puesto. Arranqué a los 14 años en una escuela de baby, luego pasé por Bella Vista y ahora estoy en Villa Mitre. Lo hablé con mi papá (Sergio), fue una buena decisión", afirmó.

Oriana siente que tiene mucho para aportarle al fútbol desde su juventud.

“Aprendo entrenando en la escuela de arqueros Mano a mano, de ‘Pepe’ Fernández. Trato de compensar mi baja estatura con un buen trabajo de piernas.

“Al principio éramos dos arqueras, pero por cuestiones personales mi compañera no pudo seguir. No me podía resfriar ni lesionar. Igual soporté un esguince en un dedo, me la banqué”.

Oriana considera como determinante una tapada en la final del Clausura.

“Fue un tiro libre de Julieta Romero. Estaba un poco tapada, pude reaccionar, pegué un gran salto para contener el balón. ¿Si atajé penales? Contra Liniers me patearon tres. Uno entró, el otro lo atajé y el tercero pegó en el palo”.

-¿Al mejor estilo “Dibu” Martínez?

-Jajaja. Tiene una gran personalidad para los penales. Lo admiro cómo se desempeña en la cancha.

“Quiero resaltar el trabajo del cuerpo técnico, la unión del grupo y el juego del equipo”, remató la Nº 1 del conjunto tricolor.

Montero: “El grupo demostró esfuerzo y responsabilidad”

“Arranqué hace 12 años dirigiendo en los torneos de la UNS, donde se inició el fútbol femenino. Le presentamos un proyecto integral a Villa Mitre anexando la escuelita desde los 4 años. Veníamos con una base de jugadoras de la UNS y había otra de futsal en el club. Llamamos a otras jugadoras que conocíamos y así se armó el plantel”, dijo dijo Emanuel Montero (39 años), el DT de Villa Mitre.

"Las chicas se adaptaron a un amanera diferente de jugar, más exigente. Hubo compromiso, esfuerzo y responsabilidad. Algunas jugadoras, siendo madres, disponían de menos tiempo para trabajar, pero cumplieron".

"El año pasado perdimos la final del Oficial con Municipales; el equipo se rearmó porque hubo chicas que continuaron su carrera en equipo de AFA.

Todas entregaron lo mejor para superarse y crecer. Vendían sorrentinos y rifas para sus primeras camisetas; se consiguieron espacios para entrenar y un acompañamiento del club que nos ayudó mucho. Con la escuelita esperamos desarrollar la técnica que por ahí no tienen jugadoras mayores que nunca compitieron.