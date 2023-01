La inflación, analizada por bahienses en el exterior

Más allá del título mundial en fútbol, que trajo enorme alegría al pueblo argentino, la economía del país ha sido uno de los grandes temas, en este caso de preocupación, del año que se está despidiendo.

Con algunas perspectivas de que baje algunos puntos en 2023, el hecho de que la inflación anual esté cerca de los tres dígitos es un condicionante para el crecimiento y la estabilidad de la sociedad en general.

A pesar de los diferentes programas para bajarla lo cierto es que la inflación no ha hecho otra cosa que subir.

Una inflación tan pronunciada como la que vive nuestro país, trae varias consecuencias negativas, como ser la disminución del poder adquisitivo; una escasa capacidad de ahorro; la deducción del patrimonio e impacta negativamente en las finanzas personales y familiares, entre otras cosas.

Cuatro bahienses radicados en distintos puntos del mundo analizaron la situación y contaron lo que es vivir “en normalidad”, algo que desde hace muchísimos años no se transita en nuestro país.

Desde Suiza

Alejandro Laura tiene 41 años, es ingeniero civil y se radicó en Suiza en febrero de 2021 con su esposa Paola y sus hijas Ema (8) y Lucía (6).

Afincado en un pueblo pequeño cercano a Zúrich, trabaja en una empresa constructora.

Suiza es uno de los países del mundo con menor índice de inflación, a tal punto que este año, que complicó a varias economías “fuertes” por la guerra de Rusia y Ucrania, la variación de precios apenas superó el 3% anual.

“La comparación entre nuestro país y éste es inviable, porque Suiza es prácticamente el banco del mundo. Aquí hubo alarma porque algunos artículos cotidianos, no todos, tuvieron un aumento mínimo, cercano al 1%. Generaciones enteras de suizos vivieron sin variaciones y por eso se generó cierto revuelo”, señaló.

Pese a esta situación, el ingeniero bahiense manifestó que la inestabilidad económica que caracteriza a nuestro país no influyó en su decisión.

“Tuve una posibilidad laboral y decidimos en familia aceptarla y vivir esta experiencia. Me atrajo conocer otra cultura totalmente diferente a la nuestra. Sin ir más lejos, a los 40 años, estoy aprendiendo el idioma alemán, porque aquí se hablan 4 distintos y el alemán es el que predomina”.

Cuenta que en Argentina tenía dos actividades: una vinculada a su profesión y otra comercial.

“En ninguna de las dos me iba mal, pero sí me requerían mucho esfuerzo y horas de trabajo. Después de experimentar lo que se vive aquí, puedo decir que perdí tiempo”.

--¿Te podrías imaginar un 100% de inflación en tu lugar actual?

--Me gusta mucho seguir la economía mundial y el promedio en Europa es de un 8%, lo que habla a las claras que lo que se está viviendo en Argentina no es normal. En otras partes del mundo, hablar de una inflación que supera el dígito genera desestabilización social.

“A los argentinos nos cuesta mucho entender eso de tener una moneda estable, porque ya estamos acostumbrados a los vaivenes. Pero eso no quiere decir que sea algo normal. Cuando vivís en la vorágine del día a día, te parece natural que las cosas aumenten todos los días”.

Según contó Laura, la guerra va a repercutir en Suiza en la cuestión energética, pero ya tomaron las previsiones necesarias.

“Ya avisaron, con casi un año de anticipación, cuál sería el aumento en ese segmento específico, que tampoco va a ser mucho. Acá está todo planificado a casi 3 años. Hasta los eventos sociales o escolares están previstos con ese tiempo de anticipación”.

“Aquí no hay restricciones de ningún tipo. Y las políticas se mantienen más allá del gobierno de turno. Cuando vivís una estabilidad monetaria, hay un montón de cosas que se pueden hacer bien. Se puede planificar a largo plazo lo que se te ocurra.

En Suiza, la economía funciona perfecto con un 7% de IVA.

“Cuando estás afuera, hay cosas de Argentina que no se entienden. La presión fiscal es abusiva si uno compara las contraprestaciones que te dan”.

--En este contexto, ¿volverías a radicarte en nuestro país?

--Puede sonar cruel, pero no volvería. Al menos a trabajar. Obviamente que sí de visita, porque me quedaron muchos amigos y familia. Es un país hermoso y lo amo, pero si lo pienso únicamente desde lo laboral-económico no podría proyectar un retorno a corto o mediano plazo.

“Lo peor que le está pasando a Argentina es que se naturaliza esta situación. No se buscan soluciones de fondo, a largo plazo. Todo es cortoplacista. Y así es imposible proyectar y atenta contra la calidad de las cosas. Es imposible pensar en una inversión sin evaluar los riesgos que se corren. Y eso consume mucha energía y tiempo. Se piensa más en sobrevivir que en visualizar el futuro. Le pasa a los profesionales, a los empresarios y a las personas en general. Más que especialistas en lo que eligieron, terminan siendo especialistas de la sobrevivencia. Y eso no es bueno”.

Desde Sudáfrica

Diego Félix también es ingeniero. En 2019 renunció a un cargo jerarquíco en Toyota Argentina para radicarse en Pretoria, Sudáfrica, donde contrajo matrimonio con Inge, nativa de aquel país africano.

La inflación acumulada anual de la nación que cobijó al Mundial de Fútbol en 2010 es del 7,1%.

Mientras espera su visa de trabajo, realiza consultorías ad-honorem para un holding de empresas que tienen concesionarias de autos y brindan todo tipo de services post-ventas.

“Aquí es muy difícil insertarse en el campo laboral por la burocracia administrativa. Por ejemplo, yo hace más de dos años aquí, estoy casado con una sudafricana, y todavía no he podido obtener la visa de trabajo. Por lo tanto, y pese a que he tenido varias entrevistas, aún no tengo un trabajo estable”, señaló.

Y añadió: “Pese a ello, con un solo ingreso fijo, pudimos comprar una casa muy linda, con financiación completa por 20 años. Tener una economía estable permite planificar este tipo de compras. Hoy en los bancos de Argentina es imposible sacar un crédito hipotecario con una inflación tan alta”.

Tampoco fue la inestabilidad económica lo que lo impulsó a dejar nuestro país.

“Fue una decisión familiar. En Argentina están mis hermanos, cada uno con su familia constituida, por lo que no me ataban demasiadas cosas. Los padres de mi señora están vivos y decidimos instalarnos aquí, donde ella tenía un trabajo asegurado”.

Mientras espera el nacimiento de su primera hija, Diego cuenta que los sudafricanos se sorprenden por lo que se vive en materia económica en nuestro país.

“No pueden creer que siendo un país tan rico en muchos aspectos, tenga una inflación tan alta. Todos me preguntan cómo hacen mis hermanos o mis amigos para vivir de esa manera. Mi respuesta es que los argentinos hemos aprendido a convivir en crisis y ésta no es la excepción”.

--Teniendo en cuenta la estabilidad en la que vivís actualmente, ¿volverías a radicarte en nuestro país?

--No está en mis planes, pero en caso de que surgiera esa opción la situación económica actual no ayuda en nada para que lo considere.

Desde España

Alejandro Cesini tiene 54 años. Dejó Bahía Blanca en 2003, para afincarse en Málaga, España, donde la inflación anual es del 6,8%.

Dedicado desde joven al mundo de la publicidad y el turismo internacional, logró insertarse en el mismo rubro en el país europeo, donde vive con su esposa Alicia y su hija Sathya.

“Yo sí me fui por la inestabilidad económica que caracteriza a nuestro país. La crisis eterna de la economía Argentina es como una mosca detrás de la oreja. Por lo tanto, los que tuvimos la suerte de conocer otros países con estabilidad, y como en mi caso, el pasaporte italiano para poder emigrar a Europa, ni bien fallecieron mis padres, tomé la decisión”.

En España, según señaló, conoció la “normalidad”.

“Cuando vos vivís en un país estable como España, no sólo no te entra en la cabeza lo que sucede en Argentina. Todo lo que acarrea la inflación es miedo, inestabilidad, desconfianza, y eso repercute en la gente que vive como una realidad paralela. Uno siempre está conectado con la familia, los amigos y los medios de comunicación argentinos y por supuesto todos se quejan. Es como tener una enfermedad crónica; hay recetas para tratarla, pero nadie puede, quiere o sabe aplicar”.

--¿Volverías?

--Todos los que vivimos afuera, añoramos el día que podamos volver. En mi caso, si Dios quiere, una vez jubilado, pasaré 4 meses en cada uno de los 3 países que más quiero en el mundo, España, donde vivo; Argentina, donde nací y Colombia, de donde es mi esposa.

Desde Chile

Pero tampoco hay que irse a Europa para experimentar lo que es vivir en una economía estable.

Gabriel Langol, de 44 años, vive desde 2014 en Los Angeles, Chile, donde la inflación acumulada en 2022 es del 12,5%.

“Es la más alta de los últimos 15 años. En 2021 había cerrado alrededor del 7%. Y ya hay cierta preocupación por la suba”.

Casado con Natalia, con quien tuvieron a Lautaro y Agustín, está trabajando en un proyecto deportivo para formar una escuela de fútbol y simultáneamente se dedica a la venta y tasación de inmuebles.

“En 2012 vinimos de visita y dos años después decidimos radicarnos para desarrollar un proyecto familiar. En ese momento no se notaba la inflación en Argentina como hoy”.

En Chile actualmente existe un poco de inflación y se nota.

“En los casi 9 años que vivimos acá, recién en éste ha repercutido en el bolsillo, sobre todo en lo referente a los productos de la canasta básica y la nafta. El rubro inmobiliario también se ve afectado por alzas y está lento el movimiento. También es cierto que aquí hay un poco de inflación y se nota mucho, porque en Chile se paga todo, ya sea salud o educación, por ejemplo”.

--Teniendo en cuenta el contexto el que viven actualmente, ¿volverías a radicarte en nuestro país o éste sería un motivo para no hacerlo?

--La verdad uno siempre tiene el corazón en su tierra, a veces a los que salimos nos critican que no amamos la Patria y no es así, cada quien tiene sus razones para emigrar y se sufre muchísimo, más allá que siempre estamos conectados con Argentina.

“En el contexto actual sería muy difícil pensar en volver, si bien el motivo es que nuestros hijos estudian acá y no podemos cortarles la carrera en la mitad. De todas maneras sería complejo pensar en volver con ese nivel de inflación e incertidumbre, comenzando de cero. Pero sólo Dios sabe si algún día regresaremos o no. Al fin y al cabo es nuestra hermosa patria”.