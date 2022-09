La miniserie británica que predijo la muerte de la reina Isabel II en 2019

Este 8 de septiembre, se confirmó el fallecimiento de la reina Isabel II a los 96 años de edad en su residencia de Balmoral, Reino Unido.

Este mismo hecho fue retratado en una miniserie que estrenó en 2019 a través de los canales BBC One y HBO. Se trata de Years and Years, una ficción distópica creada y escrita por Russell T Davies, ampliamente conocido por su trabajo en Queer as Folk y Doctor Who.

La ficción está narrada en seis episodios y sigue a una familia de Manchester a lo largo de 15 años empezando por el 2019. En la noche de ese año, comienza la travesía para los hermanos Lyons hacia un futuro sumamente incierto marcado por la crisis política, económica y tecnológica en el territorio británico y a nivel mundial. De esta manera, el guion se permite reimaginar algunos eventos que habrían ocurrido después de ese momento.

La miniserie inicia en 2019 y retrata los siguientes 15 años que vive una familia de Manchester (BBC)

Years and Years hizo una referencia a la muerte de Isabel II

En Estados Unidos, Donald Trump es reelegido; mientras que, en el Reino Unido, nace una carismática figura política conocida como Vivienne Rook. Ella es una mujer de negocios y es interpretada por Emma Thompson. Conforme pasan los años, entre 2021 y 2022, ocurre un evento que Muriel Deacon (Anne Reid) presencia en vivo ante la pantalla de su televisor: la muerte de Isabel de Windsor.

Hacia el futuro, la vida de esta familia inglesa va complicándose más y más frente a la inestabilidad de su país provocada por el ámbito político, social, económico e, incluso, tecnológico.

La ficción fue creada por Russell T Davies, la mente detrás del regreso de "Doctor Who" y la aclamada "Queer as Folk" (BBC)

Además de Thompson, el reparto estuvo conformado por Rory Kinnear como Stephen, uno de los Lyons; T’Nia Miller como Celeste, la esposa de Stephen; Russell Tobey como Daniel, otro hermano; Jessica Hynes como Rosie, la hermana mayor; Ruth Madeley como Rosie, la hermana menor; Anne Reid como Muriel, la abuela matriarca, Dino Fetscher como Ralph, el exesposo de Daniel; entre otros más.

La primera y única temporada de Years and Years se emitió entre mayo y junio de 2019, representando los siguientes años por episodio: uno (2019-2024), dos (2025), tres (2026), cuatro (2027), cinco (2028) y seis (2029-2034).

Quedan aún mucho tiempo por delante para saber si el título logra atinar a otro acontecimiento del futuro. (Infobae)