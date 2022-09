Ricardo Darín y Peter Lanzani se perfilan como los favoritos al Oscar 2023 con "Argentina, 1985"

Los actores Ricardo Darín y Peter Lanzani se perfilan como parte de los favoritos a las nominaciones en los Premios Oscar 2023 por la película Argentina, 1985; de acuerdo a lo que predijo el sitio Variety.

El portal suele publicar meses antes de la ceremonia quiénes creen que pelearán por una estatuilla, ya sea por parte de las producciones y los artistas. En ese sentido, los argentinos figuran dentro de la lista que armaron.

En la nómina, Darín se encuentra en el puesto número 35 de la categoría “Otras posibilidades” para ser el Mejor Actor. A su vez, Lanzani se ubica dentro de la competencia como Mejor Actor Secundario junto con otras figuras.

Los argentinos dijeron presente en las últimas horas en el Festival de Venecia por la producción de Argentina, 1985. Allí estuvieron junto “Chino” Darín, hijo de Ricardo; Victoria Alonso, productora de la película; y Santiago Mitre, director del film.

También asistieron Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Santiago Armas, Laura Paredes, Carlos Portaluppi y los productores Axel Kuschevatzky, Agustina Llambi-Campbell y Federico Posternak, quienes son parte del equipo.

En Venecia se proyectó la película por primera vez y recibió una de las ovaciones más largas del evento, con un total de nueve minutos. No hubo otro título que ecibiera tantos aplausos. De hecho, superó a Bones and All, cinta protagonizada por la gran figura joven de Hollywood Timothée Chalamet.

De qué se trata Argentina 1985 y cuándo se estrena

Argentina, 1985 relata uno de los eventos más importantes en la historia argentina, ya que la trama aborda el Juicio a las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983, la primera condena al terrorismo de Estado en la Nación, trabajo clave que hicieron los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo.

La película se estrenará el próximo 29 de septiembre en los cines del país y próximamente mutará a la plataforma de streaming Amazon Prime Video. (NA)