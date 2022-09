Pelea en una matiné: "Tenemos muchos vestigios de violencia en la sociedad", dijo Gay

El intendente Héctor Gay dijo esta mañana que "tenemos muchos vestigios de violencia en la sociedad", al ser consultado sobre el hecho que se produjo este fin de semana en la matiné de Chocolate, en el que un chico de 14 años fue apuñalado por otro de 15.

"Estos hechos se manifiestan generalmente en lugares masivos porque son más evidentes. El fútbol es la más clara evidencia; hoy prácticamente no hay lugar en el mundo que conozca donde no pueden convivir las hinchadas locales y visitantes y en la Argentina que estamos viviendo es casi una utopía pensar que en el corto plazo vuelvan las hinchadas visitantes", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, el jefe comunal señaló que "ese ejemplo lo podemos trasladar a los ámbitos educativos, a los ámbitos sociales, a los ámbitos de recreación, como ocurrió este fin de semana y es una cuestión difícil de abordar porque seguramente no hay una sola causal".

En ese sentido, aclaró que los motivos "no hay que buscarlos solamente en dos pibes que teóricamente tenían camisetas deportivas diferentes y se enfrentaron".

Gay dijo también que los hechos de violencia "te lo manifiestan los directores de escuelas permanentemente".

"Es un tema complejo, difícil de abordar, por lo abarcativo. No hay una sola razón, está instalado en la sociedad; hoy la violencia está instalada en la sociedad", afirmó.

"Es una problemática que ha ido creciendo y que hoy tiene sus manifestaciones en estos hechos", añadió.

El intendente manifestó no ser "el más adecuado porque no lo he estudiado desde un punto de vista sociológico" y planteó la importancia de "ver dónde nace el problema, si en la casa, si en la escuela, sí en la calle... y qué incidencia en muchos casos tiene el crecimiento del alcohol y la droga".

"Me parece que todos son pequeñas elementos que desembocan en esta situación que estamos viviendo", subrayó.

Además, al ser consultado sobre medidas preventivas a tomar, teniendo en cuenta que este fin de semana jugarán Olimpo y Villa Mitre en la categorías formativas de la Liga del Sur, Gay sostuvo que "hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad de los padres".

"Me reuní con el presidente de la Liga del Sur, estamos en contacto con los clubes permanentemente. Pero en muchos partidos de menores, las peleas son entre los padres", explicó.

"Es decir, hay muchos casos en los que son los propios padres lo que le meten presión a los chicos, que creen que tienen un Messi en potencia y que se van a salvar con el fútbol y lo trasladan a los partidos de las categorías más chicas que dejan de ser un encuentro social para ser una competencia a los 8, 9 o 10 años. Los propios padres les inculcan a los chicos que lo único que sirve es ganar y entonces en función de ganar, todo vale", sentenció.

"Incluso se empieza a dar en algunos encuentros de básquet también. Podés hacer todas las reuniones del mundo, pero si no tomamos conciencia como sociedad de lo que significa el deporte sobre todo a esas edades, va a ser difícil", completó.