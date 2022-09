Crecen las posibilidades de que Bielsa sea el entrenador de Santos

Las primeras conversaciones entre la dirigencia del Santos de Brasil y el entrenador argentino Marcelo Bielsa fueron positivas y en los próximos días volverán a reunirse para seguir avanzando hacia una contratación, señaló hoy la prensa de Brasil.



El presidente del Santos Andrés Rueda ​​está a cargo de las negociaciones con Bielsa, quien lleva a cabo las gestiones en forma personal como lo hizo durante toda su carrera, ya que no tiene representante.



Bielsa, cuyo último trabajo fue en el Leeds United de la Premier League inglesa, no planteó exigencias que el club consideró imposibles, existiendo la expectativa de que quiera ser responsable de todo el departamento de fútbol y pida una mayor inversión en la contratación de jugadores, indicó Globo Esporte.



En Santos, que no tuvo éxito con ningún entrenador en los últimos años, no ven obstáculos en la posibilidad de que Bielsa, de 67 años, se encargue del fútbol en general y consideran que con su experiencia será mejor que sus antecesores.



Por ahora, las conversaciones entre Santos y Bielsa aún se encuentran en una etapa inicial y las partes no discutieron cuestiones financieras y la duración del contrato.



Bielsa estuvo seis años a cargo del seleccionado argentino, de 1999 a 2004, trabajó en Newell's Old Boys y Vélez, en Lille y Olympique de Marsella, en Francia; Lazio, de Italia; Atlas y América, de México; Atlético de Bilbao, en España; y en el seleccionado de Chile, además del mencionado Leeds United. (Télam)