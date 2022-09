Licencias de Conducir - Resolución del Ministerio bonaerense de Transporte

Alcanza también a las solicitudes de Duplicado y Reemplazo.

Así lo establece la resolución 173/2022 emitida por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires en www.normas.gba.gob.ar/documentos/Bj6AzkHw.pdf.

Se aclara que la misma no se aplica a las licencias vencidas en los años 2020 y 2021, que se encuentran en prórroga.

Ejemplos:

-Si una persona tiene la licencia vencida en agosto de 2022 y tiene turno de renovación con fecha 30/11/2022, puede conducir con el turno en mano hasta esa fecha.

-Si una persona tiene licencia con vencimiento en mayo de 2022 y turno asignado de renovación el 30/09/2022, no puede circular con el turno en mano porque el vencimiento impreso no está entre las fechas que ampara la resolución.

-Si una persona tiene vencida en diciembre de 2022 y tiene turno de renovación con fecha 15/02/2023, puede conducir con el turno en mano hasta el 31/01/2023 y no hasta el 15/02/2023.

Turnos

Se pueden solicitar en http://www.bahia.gob.ar/turnolicencia. Se podrá consultar el estado de la solicitud, reprogramarlo, cancelarlo, realizar consultas o pedidos de excepción y acceder a los requisitos para realizar los distintos trámites.