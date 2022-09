Gerardo Morales: “Se debe reflexionar en todas las fuerzas políticas"

El gobernador de la provincia de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical Gerardo Morales se refirió a los hechos que sufrió anoche la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En una serie de reportajes que brindó esta mañana, señaló que “nuestro repudio lo hicimos en nombre de la UCR y también en mi carácter de gobernador, solidarizarnos con la vicepresidente. Nos parece que las áreas de Seguridad y la Justicia deben esclarecer cuanto antes la situación. Todos sabemos que ha sido detenido el agresor, pero también se debe reflexionar en todas las fuerzas políticas, también la nuestra, para bajar la crispación".

Y continuó: "El camino para resolver los problemas del país es el diálogo y los temas que se dirimen en la Justicia deben dirimirse allí, y tenemos que buscar, desde todos los sectores, no generar convocatorias que puedan derivar en hechos de violencia y bajar un cambio y calmar los ánimos. Reitero mi repudio al atentado a la vicepresidenta y todos los hechos sucedidos anoche”.

Sobre los violentos mensajes que se escucharon, tanto de parte del oficialismo como de la oposición, Morales dijo: "Me parece que esto termina siendo uno de los mensajes de una grieta absoluta y absurda que nos impide resolver los problemas de los argentinos de modo que hay que buscar caminos de diálogo, que es una receta democrática. Yo vengo mostrándome en desacuerdo de la grieta, hace bastante tiempo, ese es el camino, hay que bajar todos los llamados, o expresiones, que tienden a profundizar la crispación, en momentos en que la gente está muy mal”.

También explicó los motivos por los cuales su provincia no adhirió al Feriado Nacional, decretado para el día de hoy por el presidente Alberto Fernández: “No creo que haya que sobreactuar un hecho tan grave, ni me parece que haya ningún motivo para que hoy sea un feriado. Hemos tomado la decisión de continuar con las actividades normales en Jujuy. A mí me sorprendió, no estoy de acuerdo. Sobre todo por la incertidumbre que ha generado esto, nosotros hemos estado hasta la dos de la mañana esperando el decreto, y no nos parece que sea viable por los padres, por los chicos que van a la escuela, por los que tienen programadas actividades laborales”.

En otra parte de la entrevista, se le consultó si como titular de la UCR, tiene previsto reunirse con su partido, a lo que respondió que “teníamos el festejo por los 50 años de la creación de Franja Morada y se ha suspendido, no da para festejos ni para feriados. Anoche estuvimos hasta las 4 de la mañana en contacto con todos los dirigentes así que probablemente tengamos algún contacto vía zoom para dialogar sobre esta situación que nos preocupa y que tiene que ser esclarecida a la brevedad”.

Y agregó que “no sólo la política debe bajar un cambio sino también los medios y los periodistas. Es un buen punto para todos calmar las aguas, reflexionar y parar un poco con la crispación".

Por otra parte, advirtió que "claramente fue una falla de la custodia, no se puede acercar así la gente sin que la custodia haga nada, es muy peligroso”.

“Tenemos que, de una vez por todas, fijar cinco o seis ejes para el país en el que todos estemos de acuerdo, me da mucha bronca el tiempo que se ha perdido por no hacer esto. Hemos perdido tiempo en materia de energía, de educación, de minería, el trabajo, el desarrollo científico y tecnológico, muchos temas que forman parte de un país que tiene una potencia tremenda y que sigue perdiendo el tiempo, enredados en este tipo de situaciones. Yo espero que el hecho gravísimo que ha ocurrido ayer al menos nos sirva, a todos, para que reflexionemos sobre esto”, finalizó.