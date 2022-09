"Estamos lejos de pensar en cortar cabezas", aclaró Gallardo, tras otra derrota de River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que pese a la derrota en el Superclásico del pasado domingo en cancha de Boca y la de anoche en el Más Monumental frente a Banfield, están "lejos de cortar cabezas" de jugadores por bajo rendimiento porque "no hay que dramatizar este mal momento del equipo".

"Estas dos derrotas consecutivas transformaron nuestra irregularidad de todo el año en una racha negativa. Hoy (por anoche) no jugamos mal, pero cometimos dos

errores que nos costaron caro. No nos estamos encontrando como equipo y esa es mi responsabilidad porque no conseguimos conformar un conjunto confiable", testimonió Gallardo, luego de caer 2-1 ante Banfield.

"Pero no hay que dramatizar este momento sino mantener las convicciones, no esconderse y hacerse fuertes ante la adversidad. Tenemos el apoyo de la gente y debemos estarle agradecidos por eso. Estamos lejos de pensar en cortar cabezas", remarcó.

El "Muñeco" reflexionó respecto del partido de anoche que "como viene sucediendo, cuesta marcar el primer tanto como para manejar los partidos. Banfield nos marcó un gol difícil y lindo (de Alejandro Cabrera, tras tomar de volea un rebote largo en el travesaño luego de un remate de Julián Palacios, autor del segundo) y cuando empatamos (Miguel Borja) nos entonamos, pero no duró nada por ese error en un lateral", describió.

"Y sobre si podemos tener aspiraciones a ganar el campeonato (está octavo, a cinco unidades del líder Atlético Tucumán que juega hoy), todo es posible porque en el fútbol argentino puede ocurrir cualquier cosa", apuntó.

"Pero lo fundamental es enfocarnos en mejorar nuestro rendimiento y fortalecernos en la Tabla Anual", concluyó Gallardo.

Si ganan hoy Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata sus respectivos partidos en el cierre de la 19na. fecha de la LPF, entonces River estará fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2023.