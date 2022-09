Rusherking se accidentó en Nueva York: "Terminé en el hospital"

Luego de un mes viviendo en diferentes países, Rusherking decidió acompañar a la China Suárez Rusherking decidió acompañar a la China Suárez a Nueva York, donde fue la cara de una importante marca internacional en el marco de la Semana de la Moda. Y en su primera visita a la ciudad que nunca duerme, el cantante oriundo de Santiago del Estero sufrió un accidente por el que ser atendido por un médico.

"Primera vez en Nueva York y terminé en un hospital. Buena anécdota", escribió Thomas Nicolás Tobar -así es su verdadero nombre- en sus historias de Instagram, donde compartió una foto en la que se ve que se lastimó el dedo índice de su mano izquierda. Sin embargo, esto no impidió que siguiera disfrutando de los últimos días del verano estadounidense junto a su novia.

La China y Rusher confirmaron su noviazgo en mayo de este año y para el cantante, no fue fácil afrontar la mediatización del romance. A tal punto que llegó a sufrir ataques de pánico, pero con el paso de las semanas, logró relajarse y acostumbrarse a los flashes. E incluso, se animó a dar detalles de su relación.

"No podía creer que una mujer así me esté dando bola a mí", explicó en referencia a "me fui mundial", la frase con la que definió el inicio de su vínculo. En los pocos meses que llevan juntos han viajado a México, Bariloche, Disney -junto a Rufina, Magnolia y Amancio, los hijos de la China- y durante agosto, Rusherking se las ingenió para ir a visitar a su novia en más de una oportunidad, ya que estaba grabando la película El duelo, que se verá en Star+ en Uruguay.

Y mientras mantenían su amor a distancia, los jóvenes se vieron envueltos en rumores de crisis, ya que comenzaron a circular versiones que aseguraban que la China estaba saliendo con Joaquín Furriel, su compañero de elenco. Para colmo, le había preparado una torta de ricota al actor y ese simple gesto alimentó las especulaciones.

Sin embargo, la artista de 30 años decidió desmentir cualquier tipo de engaño con una tierna declaración a su pareja. "Hoy te quiero un poquito más que ayer", escribió Eugenia en sus redes sociales, junto a una imagen en la que se la ve besando al cantante santiagueño. Mientras que él respondió: "Te quiero mucho". (NA)