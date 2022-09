Juan Grabois: "Si Cristina es candidata, la voy a apoyar"

Tras posponer su ruptura con el Frente de Todos luego del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, Juan Grabois anunció que apoyaría una eventual candidatura presidencial de la vicepresidenta en 2023.

"Si Cristina decide ser candidata, la voy a apoyar. Eso es así porque aparte nunca fui fanático de Cristina. Lo digo siempre porque es parte de mi historia política, pero nuestra gente la quiere", afirmó en una entrevista con el diario Perfil.

Sobre las razones que lo motivaron a quedarse en el Frente de Todos, el dirigente social indicó: "Lo que pasó con Cristina, no íbamos a ponerle más ruido al ruido en un momento donde es necesaria la paz y la unidad nacional, en torno a un consenso democrático elemental. No hay que perseguir a los opositores políticos, no hay que fomentar ni ejercer la violencia física, y no hay que fomentar discursos de anulación, lo que llaman hoy discursos de odio. Esos son consensos que, para los que tenemos fe, a Cristina la salvó Dios".

"Cristina no miente, a diferencia de otros políticos. Entonces, para nosotros su palabra es una garantía. Después se confirmó en el anuncio el decreto de Sergio Massa y ahora estamos esperando la implementación, pero ya sabemos que es un programa que va a durar tres meses mientras discutimos una ley permanente, enfocados fundamentalmente en la población, que está en extrema pobreza, que son muchos en la Argentina, es un escándalo", dijo durante el reportaje.

Al mismo tiempo, manifestó su desconfianza a Sergio Massa: "Massa llega con un grupo político empresario, hay que ver quiénes fueron a la asunción, nada más. Me preocupa eso. Creo que va a estar en la conciencia y en la visión histórica que tenga o no tenga Sergio Massa, si se convierte o no se convierte en el escorpión de la fábula. Ese escorpión con una tortuga que lo ayuda a cruzar el río y que la pica por su propia naturaleza".

Una semana atrás, el Frente Patria Grande suspendió la definición sobre su salida del Frente de Todos y se mantendrá dentro del bloque legislativo al tiempo que manifestó su rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y su compromiso prioritario con los humildes. (Ámbito)