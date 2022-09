En el fútbol femenino se cansaron de los "faltazos" de los árbitros: “paremos la pelota”

Hay fines de semana donde los malabares que hace la Asociación Bahiense de Arbitros para cubrir los distintos partidos de la Liga del Sur (en toda sus categorías), de las Ligas de la región y del fútbol amateur, no alcanzan.

Son constantes las suspensiones de encuentros por falta de la terna arbitral, los compromisos que se llevan a cabo sin uno de los dos asistentes o los que arrancan con alguna demora gracias a la predisposición de algún referí que va de una cancha a la otra y, muchas veces, cruzando la ciudad de punta a punta.

El sitio de Instagram circulocentralbb, que cubre las alternativas del campeonato femenino local, publicó un comunicado en repudio a los “faltazos” reiterados de los árbitros a los cotejos oficiales de la divisional, escrito avalado por las distintas integrantes de los 8 equipos que participan del torneo que organiza la LDS.

Con el título “Paremos la pelota por un rato: esto no tiene que pasar”, el informe no hace más que demostrar el disconformismo general por no desarrollar la actividad pactada, fixture mediante, en el transcurso de cada una de las semanas.

Y dice: “Desde nuestro espacio siempre nos comprometimos a difundir la actividad del fútbol femenino y es algo que nos apasiona hacer”.

“Es importante contar todo lo bueno y los grandes avances que ha habido. ¿Se lograron cosas? Sí, un montón. Hay 16 equipos más las Reservas y un seleccionado en formación. Hay expectativas, ganas de progresar, chicas que llegan a jugar en AFA, y seguramente habrá más”.

“Sin embargo, no dejamos pasar las falencias que opacan el sacrificio que se hace. Lamentablemente parece que este tipo de desprecios siempre le toca al Fútbol Femenino”.

“Lo que falta es lo más necesario, un poco de empatía. Ellas, las jugadoras, en muchos casos se compran sus camisetas (porque las que le brindan los clubes son del fútbol menor o también la resaca del masculino mayor). Algunas son de la zona y viajan, dejando de lado trabajos, hijos, etc... para poder ser parte de un partido de fútbol”.

“En relación a un plantel de Primera masculino, ellas NO COBRAN UN SOLO PESO, juegan por pasión y amor a la pelota. Contrariamente, los clubes, les EXIGEN pagar una cuota social para poder participar, algo que no sucede en equipos de la región y mucho menos en Reserva y Primera de AFA”.

“Por otro lado, que Villa Mitre-Pacífico, el sábado (estaba programado para las 16 en la cancha auxiliar del tricolor), no se haya jugado por la falta de la terna arbitral, que avisó a pocos minutos del inicio del match, es bochornoso y una falta de respeto. Esto afecta a las jugadoras y al cuerpo técnico. También a los padres, e incluso al Departamento del Fútbol femenino liguista, que tomó conocimiento en el mismo momento de la suspensión”.



“Y eso no es lo único. Todos los fines de semana, muy pocos son los partidos que arrancan a horario, y ni hablar de la disposición de las canchas. Se había exigido a principio de año que todos los clubes debían brindar las canchas oficiales a la Primera división del Fútbol Femenino, pero eso no sucede. Es más, hay algunas que ni siquiera tienen un poquito de césped”.

“Basta de mezquindad, se necesita que de una buena vez esto cambie, que haya seriedad, responsabilidad y EMPATÍA”.