Matías Bozich se ganó el corazón de su hija y de los hinchas de Dublin

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Volvió al club y se ganó el corazón de los hinchas. Matías Bozich había sido jugador en divisiones menores de Dublin, donde transitó uno de sus mejores momentos de la mano de Ricardo “Cacho” Nardi, quien fue su técnico y, según describió, su segundo padre.

La vida lo fue llevando por distintos clubes de la ciudad y la región hasta alcanzar la madurez suficiente para transformarse en un jugador querido y valorado.

“Ganar dos campeonatos en el club (Individual y Parejas de Primera B) es muy emotivo, un premio que me da la vida. La gente de Dublin nos acompaña a cada lugar donde jugamos, llenó nuestra cancha en la final de parejas y me siguió en el individual”, contó Matías, quien tuvo su bautismo en las bochas en el club San Martín.

“Tenía 8 años. El panadero Norberto Puefil había armado una escuelita y ahí empezamos con Mariano Díaz. Cuatro años después ‘Cacho’ nos lleva a Dublin, donde permanecí 6 años y pude debutar en Primera”, aseguró.

--¿De menores directo a Primera?

--No. Debuté en Tercera con Gladys Funk y Lucas Gerber. Después subí a Primera con Mariano Díaz, Jesús Vázquez y Jonatan Nardi. Pudimos ascender de la B a la A.

--¿Y cómo les fue en la máxima divisional?

--Estuvimos dos años. En el primero integré el equipo con Florindo Stacco y Pablo Cárceles. Al año siguiente jugué con los hermanos Alfredo y Sebastián Bevilacqua, pero se dio un hecho muy curioso.

--¿Qué pasó?

--En 2007 sale campeón La Armonía (“Pochi” Gómez y Juan Pablo y Guillermo Urra) y nosotros descendimos. Lo raro fue que le ganamos los dos partidos y fueron los únicos que ganamos en todo el torneo, jajaja. En más de 20 partidos sólo pudimos vencer al campeón las dos veces.

--¿Cómo hicieron para ganar en La Armonía?

--No sé… Inés, la madre de Sebastián, nos decía: “Van a ganar, les tengo fe”. Fue 15 a 14, pero jugamos un partido perfecto. Mirá que ahí el “Pochi” no renuncia una bocha, es terrible. En la revancha la diferencia fue mayor, estábamos agrandados (risas).

Unión de Villa Iris, Libertad, Kilómetro Cinco, Tiro Federal, Sociedad Española de Goyena y Sociedad Italiana de Tornquist se sumaron al currículum hasta hoy, con 35 años.

“En Villa Iris ganamos el título de tercetos con Ariel Lares, Lito Castro y Juan Scarfi. También en Kilómetro Cinco, en 2016, con Luciano Bardelli, Fabián Toloza y Dante Núñez”.

--¿El título en Kilómetro es el más relevante de tu carrera?

--Estaba rodeado de verdaderos monstruos. Encima perdíamos 14 a 2 con Barrio Hospital. Cuando estábamos 8-2 abajo me reemplaza Dante Núñez y el equipo hizo un click tremendo. En ese campeonato tuve mucha participación porque tenía la confianza del técnico Daniel Adassus.

--Y en Dublin te reencontrás con el éxito.

--Siempre fui de dejar un par de años y de volver. No iba a jugar, pero me llamaron “Tato” Galván y “Jony” Nardi porque les faltaba un jugador; me convencieron. No esperaba salir campeón, sólo pretendía llevar el equipo a Primera.

--Están a un pasito.

--Eso es lo más importante. Si lo logramos me quedo tranquilo. Sería un homenaje para la subcomisión de bochas que trabaja muy bien, y que ahora lanzó un bono contribución para renovar el estadio Ricardo Nardi.

Ricardo Nardi (el más alto, al fondo) en su rol de DT de infantiles. Dirigió a varios seleccionados menores de Bahía Blanca.

--Pero ya ganaron dos títulos y pueden ir por el de tercetos.

--Ojalá, sería hermoso. Esto ya pasó dos veces en Dublin; por ahí se da de nuevo.

--¿Cómo fue ganar el Individual?

--Lo jugué porque teníamos que presentar equipo y no perder los puntos. Fui sorteando fases hasta llegar una final increíble.

--Sos puntero, pero anduviste bien en el bochazo.

- -Con Jony, en Parejas, arrimaba a la cinta. Un día me dice Hugo (Soto) empezá a tirar bochazos en toda la cancha porque sabés tirar. En realidad sólo las movía (risas).

--En la final, ante Scoccia, pegaste un par de bochazos tremendos.

--Sí. Uno fue chanta tres a los 6.50 metros estando abajo 8 a 4 y el otro es la que se ve en un video, donde le pego en la cresta y sale de los pelos. Eso se llama suerte de campeón.

“Walter (Scoccia) había jugado dos partidos más que yo en cancha de Independencia, estaba firme. Mi ventaja era que tenía un partido más si perdía, pero también puede pasar que te ganen los nervios y fuiste”, apuntó.

--¿Soñar con la Selección es imposible?

--Soñar se puede, pero es muy difícil. Tengo carnet de jugador de Primera, por lo que no puedo jugar en el combinado de Segunda. Hoy Bahía tiene un seleccionado bárbaro, con jugadores de primer nivel.

--¿Por qué le gente le preguntaba a tu señora qué hacía en la cancha en el partido final?

--Jajaja. Porque Karen no va nunca. No quiero que vaya, no me gusta, aunque ahora, por cábala, lo voy a tener que aceptar. Me entregó la copa, lo disfrutamos mucho.

--Estás jugando un torneo con una de tus hijas.

--Sí. El de un menor y un mayor con Rihana (11 años). Quiero que juegue, porque es un deporte muy sano. A Bastian (7) lo voy a esperar, y también está Dana (19).

--¿Sos descendiente croata?

--Sí. Por mi abuelo que era yugoslavo. Tengo 6 hermanos y mi padres Inés y Miguel Alberto, que falleció hace diez años. Igual, de la cultura poco y nada (risas).