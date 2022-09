Las petroleras Chevron y Total comprometieron inversiones por US$ 1.030 millones en Argentina

El ministro de Economía Sergio Massa consiguió anuncios de refuerzos de inversión por US$ 1.030 millones. Son US$ 330 millones de Chevron para dar inicio a Trapeal, una tercera área de producción en Vaca Muerta y 700 millones de Total para Plan Fenix, un desarrollo en la cuenca Austral a 150 km de Río Grande.

Es lo que consiguió ayer de la recorrida en Houston, día que dedicó al tema hidrocarburos en el corazón de la meca petrolera: Texas. Desayuno con empresarios y encuentros bilaterales dejaron un saldo positivo al viaje que hizo junto a la secretaria de Energía Flacia Flavia Royón, el titular de YPF Pablo González y el de Enarsa Agustín Jerez.

Con el anuncio, Chevron alcanza un compromiso de US$ 980 millones, de los cuales US$ 650 ya habían sido asignados y están en ejecución. Los US$ 330 millones nuevos están destinados al desarrollo de una nueva área.

Estas decisiones de inversión están vinculadas con las promociones que propone el decreto 277 y el incremento de los beneficios que se aplicará con una resolución que firmará la secretaria de Energía, Flavia Royón este lunes y que volverá a poner en marcha el decreto 929 que habilita a acceder al 20 % de las divisas sobre el incremental de producción en el caso del 277 y agrega 10 puntos con el 929.

Es decir, tanto el decreto 277 como el 929 buscan estimular el crecimiento de la producción. Según explican desde Economía, y tal como lo indicó Massa este viernes ante empresarios petroleros, el plan de estabilización de la economía que diseñó el nuevo equipo se funda en una agenda más urgente, que es la de ordenar las variables que se habían desestabilizado hace unos meses y que derivaron en pérdida de divisas y una brecha cambiaria récord y otra más amplia que pretende pensar la forma en la que crezcan las exportaciones, generen divisas y retornen a la Argentina generando un crecimiento de la economía.

En este contexto es donde encaja el pedido de Massa a Royón para que en octubre tenga listo las leyes de GNL, hidrógeno y Ley corta. Y buscará en el Congreso el consenso para que las mismas salgan con el apoyo de la oposición y del oficialismo. Massa conoce como pocos cómo mover los proyectos dentro del Parlamento y diseñará las leyes de forma tal de que obtengan la aprobación.

Esta promesa de generar una política de Estado en materia de hidrocarburos que exceda al gobierno de turno porque será producto de un acuerdo entre los distintos bloques fue bien recibida en el mundo inversor de Houston.

En un desayuno de trabajo organizado por en el Instituto Baker en la Universidad de Rice, Massa además de presentar esta idea habló de acceso a las divisas y de ininterrumpibilidad de los contratos. Además prometió mejorar las condiciones para la importación que requiere el sector.

Tras el desayuno mantuvo una serie de bilaterales. Una de ellas fue con ExxonMobil, Bryan Pickett, Gerente General de No Convencionales para Argentina; y Daniel De Nigris, Gerente General Exploration Argentina. Analizaron los avances e inversiones de la empresa en Vaca Muerta para el desarrollo nacional.

Además se reunió con los directivos de Chevron, Clay Neff, Presidente de Exploración y Producción para América Latina; Eric Dunning, Director General para América Latina; Mamadou Beye, Gerente General de Asuntos Corporativos para Medio Oriente, África y Sudamérica; y Dante Ramos, Gerente de Asuntos Corporativos Latinoamérica.

Al mediodía, Massa, Royón y González se reunieron por el lapso de dos horas con las industrias de servicios como Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Exterran, Weatherford, Superior Energy Services y Helmerich & Payne.

Durante la reunión se analizó la importancia de este grupo que complementa la cadena de valor con el objetivo de poder incrementar la producción que el país necesita. En el encuentro Massa se comprometió resolver el tema de las importaciones aunque les advirtió que no será hasta comienzo del año próximo cuando haya más aire en materia de reservas que así lo permitan.

También se dispuso evaluar un esquema similar al fimado con las automotrices a los efectos de garabtizar las importaciones para los eslabones de cadena que deriven en un aumento de la producción.

"Estamos realmente muy esperanzados con Massa y la oportunidad de trabajar directamente con este sector tan importante e imprescindible para que las productoras puedan avanzar", indicó Tomas Hess Presidente de CEOPE la Cámara de Servicios Petroleros, quien advirtió las dificultades que viene asumiendo el sector. (NA)