Escándalo en Canadá: echaron a una periodista por no querer teñirse las canas

Una periodista de 58 años fue despedida del medio canadiense CTV News por no teñirse las canas. Este escándalo comenzó a revolucionar las redes sociales donde se abrió un debate sobre el sexismo y la discriminación en la edad de los trabajadores.

Lisa Flamme, la protagonista de este hecho, publicó un video el 15 de agosto en su cuenta personal de Twitter donde explica que fue desvinculada del medio dos años antes de que finalice su contrato.

“A los 58, pensé que tendría mucho más tiempo para contar más historias que impactan nuestra vida diaria”, empezó diciendo quién este año fue galardonada por los Canadian Screen Awards.

Ante el hecho muchos se preguntaron los motivos y el diario The Globe and Mail dio a conocer los detalles del despido. Allí indican que un alto ejecutivo del medio se mostró en desacuerdo de que un personaje importante del noticiero mostrase este "tipo de look".

Asimismo, también sostienen que la falta de tintura fue el quiebre ante la tensa relación que había entre los directivos y la periodista con relación al carácter periodístico.

En el video Lisa se mostró sorprendida e inquietante ante la decisión que tomó el medio y que se someterá al juicio de un organismo independiente para dictaminar si se trató de una acción teñida de sexismo y misoginia.

El cambio de look de la periodista comenzó en la pandemia cuando decidió dejarse las canas, en vez de seguir tiñéndoselas. La primera aparición generó un estallido de buenos comentarios en donde calificaban a Lisa como "liberadora" aunque con el tiempo los ejecutivos no se tomaron a gusto esta decisión. (NA)